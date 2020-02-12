HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı

Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı

12.02.2020 12:37 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen bir etkinlikle S20 ve yeni katlanan telefonu Galaxy Z Flip'i tanıttı.

Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen bir etkinlikle S20 ve yeni katlanan telefonu Galaxy Z Flip'i tanıttı.

S20'nin üç modeli de 5G özelliğine sahip. Serinin en üst modeli S-20 Ultra ile 108 megapiksel çözünürlüğe kadar fotoğraf çekilebiliyor. Bu model 100X zoom yapabiliyor. Galaxy Z Flip ise 4G ile çalışıyor.

Samsung'un rakiplerinin de önümüzdeki haftalarda yeni telefonlarını tanıtmaları bekleniyor.

'Koronavirüs salgını üretimi etkileyebilir'

Ancak Çin'de başlayan koronavirüs salgını üretim için tehdit oluşturuyor. CCS Insight adlı danışmanlık şirketinden Ben Wood, "Virüs, tedarik zincirini etkileyecek. Samsung başka ülkelerde de üretim yapmasına karşın, telefonlarının bazı parçalarını Çin'den tedarik ediyor" dedi.

Salgın nedeniyle Çin'de birçok fabrika yeni yıl tatili sonrasında üretime başlayamadı. Çin aynı zamanda dünyanın en büyük cep telefonu pazarı ve salgın iç talebi de etkiledi.

Şanghay'da maskeli iki kişi telefonlarıyla

Güney Kore şirketi Samsung, birçok rakibine göre salgından daha az etkilendi. Şirket, telefonlarının çoğunu Vietnam'da üretiyor, Çin pazarına da görece daha az cihaz satıyor.

Fakat TrendForce adlı araştırma şirketine göre Samsung'un bu çeyrekte üretiminin yüzde 3 oranında düşmesi bekleniyor.

108 megapiksel çözünürlük, 100x zoom

Samsung'un 8K'ya kadar video çekebilen yeni telefonu S20'nin üç farklı modeli var:

S20: 6.2 inç (15.7 santimetre) ekran. Üç arka kameralı telefonun 64 megapiksel telefoto lensi var. 30x zoom. ABD fiyatı 999 dolardan başlıyor.

S20+: 6.7 inç. (17 santimetre) ekran. S20'den farklı olarak derinlik sensörü var. ABD fiyatı 1.199 dolardan başlıyor.

S20 Ultra: 6.9 inç (17.5 santimetre) ekran. Tele lensin çözünürlüğü 48 megapiksel. Ancak geniş açı lenste bu, 108 megapiksele çıkıyor. ABD fiyatı 1.399 dolardan başlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa... Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa...
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan maratoncu bakın ne yaptıKoronavirüs nedeniyle evden çıkamayan maratoncu bakın ne yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung galaxy z flip

En Çok Okunan Haberler

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Samsung Galaxy S10 Lite satışa sunuldu! İşte fiyatı...

Samsung Galaxy S10 Lite satışa sunuldu! İşte fiyatı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
14 Şubat Sevgililer Günü'nde onu sevinçten ağlatacak 5 akıllı telefon!

Sevgililer Günü'nde onu sevinçten ağlatacak 5 akıllı telefon!

Samsung'un gizli silahı: Samsung Galaxy Buds+ duyuruldu!

Samsung'un gizli silahı: Samsung Galaxy Buds+ duyuruldu!

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra'nın Türkiye fiyatı açıklandı!

Samsung Galaxy S20 serisinin Türkiye fiyatı açıklandı!

The Outer Worlds Switch versiyonu için bekleyen oyuncuları üzecek

Oyuncuları üzecek haber!

Aksesuar üreticileri iPhone SE 2 için kılıf üretmeye başladı

Phone SE 2 için kılıf üretmeye başladılar

Öğrencilere ücretsiz internet EBA için kullanılacak

Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Ücretsiz olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.