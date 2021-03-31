Samsung yenilenebilir enerji konusunda adımlar atıyor

Genel olarak değerlendirildiğinde Samsung yeniden kullanılabilir enerji konusunda öncü olmaya aday. Kendi fabrikalarında tamamen böyle bir enerji türüne geçmesi bunun en büyük işareti. Firma her tesisinde yüzde 100 oranında yeniden kullanılabilir enerji tercih etmek istiyor.

AMBALAJLAR VE ŞARJ CİHAZLARI İLE ÖNLEM

Samsung şirketi kendi televizyon modellerini çevre dostu ambalajlar ile kullanmayı planlıyor. Bu tür kuruluşlar genellikle uzun vadeli planlar yaparlar. Ancak en önemli tesislerinde bile tamamen yenilenebilir sistemlere geçmesi bir başarı olarak görülebilir.

Küresel ısınmanın ve bazı çevre felaketlerinin kırmızı alarm verdiği şu vakitlerde şirket bazı adımlar atıyor. Samsung aynı zamanda Galaxy akıllı telefon şarj cihazlarında da enerji tüketimini azaltmak için yeni bazı önlemler almaya çalışıyor. Şarj cihazlarının bekleme güç tüketimini sıfıra indirme hedefi geçerliliğini koruyor.

Samsung tarafından geliştirilen bulaşık makinesi ve benzer ev aletleri ise su tüketim seviyeleri konusunda Energy Star düzeyine ulaştı. Bu son derece üst bir seviye olarak görülüyor. Peki sizce Samsung çevre konusunda daha başka neler yapabilir? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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