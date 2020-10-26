Samsung Yönetim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti!

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung’un Yönetim Kurulu Başkanı olan Lee Kun-hee’nin hayatını kaybettiği açıklandı. Kun-hee çok uzun bir süredir Samsung’ta Başkanlık görevini yürütüyordu. İlk olarak 1987 yılında şirketin yönetim kuruluna seçilen Kun-hee Samsung’un bugünlere gelmesinde önemli bir rol üstlendi.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Kun-hee söz konusu şirket olduğunda hiçbir hamleden çekinmeyen sert bir iş adamıydı. Bir dönem Kun-hee’nin Güney Kore’de düzinelerce politikacıya rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı. Bu skandalın ardından Kun-hee 3 yıl hapis cezası almış ve milyonlarca dolar tazminat ödemişti. Tam Kun-hee hapse girmek üzereyken dönemin Devlet Başkanı kendisini affetmiş ve Samsung’un başkanı hapis yatmaktan kurtulmuştu.

HASTANE ODASINDA SAMSUNG'U BIRAKMADI

78 yaşında hayatını kaybeden Kun-hee son yıllarını hastane odasında geçirdi. Fakat bu durum bile onun Samsung’u yönetmesine engel olmadı. Görevde bulunduğu süre içerisinde kendisine yakın olan isimleri şirketin üst seviyelerindeki görevlere getiren Kun-hee, bu kişiler üzerinden Samsung’u yönetmeye devam etti.

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