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Samsung yonga seti üretimine ciddi yatırım yapacak

04.02.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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Samsung yonga seti üretimine ciddi yatırım yapacak

Teknoloji sektörünün hızla geliştiği dünyada üretim bantları zaman zaman yeterli olmayabiliyor. Halihazırda çip üretiminde ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Bu sıkıntının temel sebebi ise üst seviye çipleri üreten fabrikaların çok kısıtlı olması.

Dünyada çip üretimi üzerine faaliyet gösteren pek çok firma bulunuyor. Fakat bu firmaların pek çoğu gelişmiş çipleri üretemiyorlar. Örneğin halihazırda 5nm’lik çip üretme teknolojisine sahip tek isim TSMC.

Diğer şirketler ise bu konuda Tayvanlı şirketin hayli gerisinde. İşin kötü yanı ise çip üretimindeki kaliteyi artırabilmek için devasa yatırımlar gerekiyor olması.

Doğal olarak pek çok isim de bu kadar devasa meblağı başka bir sektöre yatırım yaparak değerlendirmek istiyor. Çünkü çip üretimi sürekli gelişen bir dinamik. Yani bu yıl 5nm’lik çipler standartken, önümüzdeki yıl beklenti 3nm’ye düşüyor.

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TSMC'YE KARŞI SAMSUNG'TAN ADIM

Şimdiye kadar bu konuda TSMC’ye rakip çıkmamıştı. Lakin Samsung önemli bir adım atarak bu iş için milyarlarca dolar yatırım yapma kararı aldı. Samsung’un yatırımları ne zaman karşılık bulacak bu da başka bir soru işareti. Malum bir çip üretim tesisi kurmak hiç de kolay değil. Elbette yine de zamanın neler getireceğini bekleyip göreceğiz.

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