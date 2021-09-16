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Samsung yüzücüler için kulaklık geliştirecek

16.09.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’a ait yakın zamanda ortaya çıkarılan bir patent başvurusu, etkileyici özelliklere sahip yenilikçi gerçek kablosuz kulaklıklar geliştireceğini gösteriyor.

Samsung yüzücüler için kulaklık geliştirecek

Yeni kulaklıklar yüzme amaçlı tasarlanmış ve bu süreçte bazı sağlık verileri de sunuyor. Patent, çıkarılabilir boyun bandına sahip su geçirmez Samsung Galaxy içindir. Bu yeni kulaklık çiftinin su geçirmezlik derecesi, Samsung’un segmentteki en son tekliflerinde alabileceğiniz en yüksek derece olan IPX7 derecesinin üzerinde olacaktır.

Hem Samsung Galaxy Buds Pro hem de Galaxy Buds 2, IPX7 olarak derecelendirilmiştir; bu, 1 metreden fazla olmayan derinliklerde 30 dakika boyunca su altında kalmaya dayanabilecekleri anlamına gelir. Bu aynı zamanda, Samsung’un yüzerken bu kulakçıkların kullanılmasını kesinlikle önermediği için, kulaklıkların su altında kullanım için tasarlanmadığı anlamına geliyor.

Mevcut TWS Galaxy kulaklıkların eksiklikleri, yeni cihazın geliştirilmesinde itici bir faktör olabilir. Çıkarılabilir boyun bandı, yüzerken her iki kulaklığı kaybetme riski olmadan sabitlenmesini sağlayan ek bir aksesuardır. Patente göre, yeni TWS Galaxy Buds çifti birden fazla dahili mikrofona, sensöre, dokunmatik kontrole ve iki yönlü bir hoparlör sistemine sahip olacak.
Sensörlerden bazıları, cihazın kullanım sırasında yakılan kaloriler, hız ve momentum gibi sağlık verilerini toplamasını sağlayacaktır. Ancak patent dokümantasyonunda yer alan detaylar elbette cihazın olası çıkış tarihini içermiyor. Cihazın gelecekte gerçeğe dönüşeceğinin garantisi olmasa da kısa sürede bu patent ile ilgili yeni bilgilerin geleceğini söylemek gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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