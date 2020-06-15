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Samsung zirveyi kaybetti: Huawei artık dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2020 15:39 | Son Güncelleme

Huawei dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi oldu. Counterpoint Research'ün paylaştığı bilgilere göre ABD'den ticari ambargo yiyen, bu yüzden Google servislerini kullanamayan Huawei, Samsung'u geçti ve zirveye yerleşti.

Samsung zirveyi kaybetti: Huawei artık dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi!

Huawei Google ile arasındaki buzlar ABD yönetiminin Huawei'ye ticari ambargo uygulamaya başlamasıyla birlikte görülmeye başlanmıştı. ABD yönetiminin kararıyla birlikte Huawei ve diğer Çinli teknoloji firmalarının ABD'li şirketlerden ürün tedarik etmesi kısıtlanmıştı. Bu durum karşısında konuşan Huawei CEO'su “ABD olmadan da hayatta kalabiliriz” demişti, Counterpoint Research'ün son raporuna göre Huawei hayatta kaldı hatta bundan daha fazlasını da yaptı.

HUAWEİ LİDERLİĞİ SAMSUNG'TAN ALDI

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri sıralamasında nisan ayında değişiklik yaşandı. Huawei, nisan ayında pazar payını yüzde 19 artırdı. Huawei bu artışla Samsung'u zirveden indirdi ve dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi oldu. Samsung'un pazar payı ise yüzde 17'de kaldı. Peki Huawei bunu nasıl başardı?

KİLİT NOKTA ÇİN

Bunun en büyük nedenlerinden biri Çin. Çin'deki insanlar ABD'nin kendi firmalarından birine yasak getirmesiyle birlikte milliyetçilik duygusu kabardı ve Huawei'ye deyim yerindeyse daha çok sarıldı. Çin'de zaten yasak olan Google uygulamaları Çinli kullanıcılar için de büyük bir sorun teşkil etmeyince satışlar büyük oranda arttı. Diğer bir neden ise pek tabii ki koronavirüs.

KORONAVİRÜS EKONOMİSİNDEN ETKİLENDİLER

Samsung koronavirüs nedeniyle satışlarında büyük azalma yaşadı. Zira pandemi, tüm dünyadaki satışları etkiledi. Ancak nisan ayında kendini toparlamaya başlayan bir yer vardı; Orası da yine Huawei'nin ana vatanı Çin'di. Böylece Huawei, hem rakibinin kan kaybetmesi hem de kendi satışlarının artmasıyla birlikte zirveye yerleşti.

Huawei

Veriler nisan ayına ait olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde Samsung'un tekrar lider olması ya da Huawei'nin zirvenin peşini bırakmaması mümkün.

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Nolmuş yani bizde maske üretiyoruz dünya 1. Si yiz
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