Samsung'dan Fortnite oyuncularına özel "Sedef Kıyafet"

Samsung’un giderek genişleyen özel Fortnite içerikleri arasında yerini alan Sedef Kıyafet, daha fazla cihazda kullanımı da mümkün kılıyor. 2017’de lanse edildiğinden bu yana Fortnite, kültürel bir fenomen haline geldi. Fortnite ile olan iş birliği, Samsung’a tek yetkili mağaza olma hakkı veriyor ve oyunun Android versiyonu sadece Galaxy Store'da ve Epic Games internet sitesinde satılıyor. Böylece Samsung cihazlarının mobil oyunlarda altın standart olduğu da vurgulanıyor.

Şirketin en yeni ve gelişmiş ürünü Galaxy Note10, bir sonraki Fortnite dünya şampiyonu olmak için antrenman yapmayı kolaylaştıran pek çok özellikle sunuluyor.

Galaxy Note10'un yapay zeka bazlı öngörülü performans artırma işlevi olan Game Booster, oyun deneyimini bireysel gereksinimlere göre optimize etmek için oyun oynama alışkanlıklarının yanı sıra Epic Games dahil çeşitli yayıncıların verilerini de analiz ediyor. Game Booster ayrıca, grafik yoğun RPG meraklılarına daha iyi grafik ve çerçeve oranları sunmak için cihazı optimize ederken, amatör oyuncular için batarya performansını yükseltiyor ve işe giderken ya da eve dönerken yol boyu pil bitmeden oyun oynayabilme imkanı veriyor. Bu yazılım inovasyonlarının yanı sıra Galaxy Note10 önemli donanım iyileştirmeleri de içeriyor.

Bireysel kullanım kalıplarına göre enerji tüketimini optimize eden güçlü ve daha akıllı bir pil ile donatılan cihaz sayesinde pil ömrü için oyun süresinden ödün verme gibi bir endişe oluşmuyor. Telefonu ısıtma eğiliminde olan yoğun grafikli oyunlar için Galaxy Note10 ayrıca, dünyanın en ince buhar odacığını içeriyor. Ultra ince buhar odacığı, cihazın ince ve zarif tasarımına sığarken, cihazı stabilize etmek ve aşırı ısınmanın neden olabileceği, rahatsız edici durmaları önlemek için sıcaklığı düzenliyor.

Öte yandan, Fortnite Sedef Kıyafet, Galaxy S7, Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy Note8, Galaxy Note9, Galaxy Note10, Galaxy Tab S4, Galaxy TabS6, Galaxy A9, Galaxy A70 ve Galaxy A80 modellerine sunuluyor.

