HABER

Samsung'dan hediye kazanma fırsatı İzmir'de devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 19:13 | Son Güncelleme

14-15 Eylül tarihlerinde İzmir Forum Bornova Samsung mağazasına gelen tüketicileri Galaxy Note10 veya kablosuz hızlı şarj cihazı veya Galaxy Note10 telefon kılıfı kazanma şansı bekliyor

İSTANBUL (AA) - Samsung, 14-15 Eylül tarihlerinde İzmir Forum Bornova Samsung mağazasında tüketicilere birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenleyecek.

Samsung açıklamasına göre, şirket, 14-15 Eylül tarihlerinde İzmir Forum Bornova Samsung mağazasında tüketiciler için eğlenceli aktiviteler düzenliyor. Mağazayı 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edenler aktivitelere katılmanın yanı sıra 1 adet Galaxy Note10 veya kablosuz hızlı şarj cihazı veya Galaxy Note10 telefon kılıfı kazanma şansı elde edecekler.

Mağazadan 200 TL üzerinde alışveriş yapan ilk 100 kişiye 329 TL değerindeki kablosuz hızlı şarj aleti hediye edilecek. Ayrıca mağazadan Note10/Note10+ satın alanlara mağazanın stokunda bulunan, seçtiği 1 adet Galaxy Note10/Note10+ telefon kılıfı hediye olarak verilecek. Gelen tüm tüketicilere kendilerine hediye edilmek üzere Galaxy Note10 ile kişiye özel portre çizimi yapılacak.

- Galaxy Note10 kazanma şansı

Açıklamaya göre, söz konusu tarihlerde İzmir Forum Bornova Samsung mağazasını ziyaret edenler, Number Keeper oyununa katılarak Galaxy Note10 kazanma şansı elde edecek. Elektronik sayaçta 1.009.149 sayısını durduran ilk şanslı kişi Galaxy Note10’un sahibi olacak ve akıllı telefonun sunduğu en teknolojik yenilikleri deneyimleme imkanı bulacak.

Ayrıca İzmir Forum Bornova Samsung mağazasında AR Doodle ve S Pen özelliklerinin anlatıldığı ve Galaxy Note10 özelliklerini deneyimlenebileceği çeşitli kurgular olacak.

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı
GÜNCELLEME - Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandıGÜNCELLEME - Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung

En Çok Okunan Haberler

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara

Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara

Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

'Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik...'

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Milli sporcu Berke Şahin işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.