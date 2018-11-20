HABER

Samsung’dan KOBİ’lere özel kaçırılmayacak fırsatlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 10:20 | Son Güncelleme

Samsung, KOBİ’leri desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği özel indirimler ve kampanyalara erişimi kolaylaştırmak amacıyla Samsung Online Mağaza içerisinde özel bir bölüm açtı - Her ay farklı bir kapsama sahip olacak fırsatlar KOBİ’lerin yenilikçi Samsung ürünlerine avantajlı koşullarda sahip olmalarını sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Samsung, Online Mağaza’sında açtığı yeni bölüm ile KOBİ’lere özel kampanya ve indirimlere erişimi kolaylaştırıyor.

Samsung Electronics Türkiye açıklamasına göre, şirket, KOBİ’leri desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği özel indirimler ve kampanyalara erişimi kolaylaştırmak amacıyla Samsung Online Mağaza içerisinde özel bir bölüm açtı. Her ay farklı bir kapsama sahip olacak fırsatlar KOBİ’lerin yenilikçi Samsung ürünlerine avantajlı koşullarda sahip olmalarını sağlıyor ve shop.samsung.com/tr/kobi adresinden takip edilebiliyor.

Samsung Online Mağaza’daki KOBİ’lere özel bölümden ürün satan alan işletmeler, alış verişlerini ticari kredi kartlarıyla yaptıklarında 9 aya varan vade farksız taksit avantajından faydalanabiliyor. KOBİ’ler ayrıca eski telefonlarını cazip geri alma koşulları çerçevesinde yeni Samsung telefonlar ile değiştirebiliyor.

Samsung Online Mağaza’da açılan özel bölümden ürün satın alan KOBİ’ler satın aldıkları ürüne göre alış veriş tutarları üzerinden Para Puan da kazanıyor. Kazanılan Para Puan’lar hayatkobiyeguzel.com adresinden takip edilerek belirli çözüm ortaklarında harcanabiliyor.

WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!
Sibel Can: Çocukların tek ihtiyacı sevgiSibel Can: Çocukların tek ihtiyacı sevgi
910 gramlık minik savaşçı910 gramlık minik savaşçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kobi Samsung

En Çok Okunan Haberler

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kesin kazanırım

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kesin kazanırım

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

Çikolatayla soydu, cips ve limonata ele verdi

Çikolatayla soydu, cips ve limonata ele verdi

Narenciye posası altında kalan Halil, yaşam savaşını kaybetti

Narenciye posası altında kalan Halil, yaşam savaşını kaybetti

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Metamfetamin üretirken yakalandı, sözleri akıllara durgunluk verdi

Metamfetamin üretirken yakalandı, sözleri akıllara durgunluk verdi

Yağışlar ne zaman bitecek! Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Yağışlar ne zaman bitecek! Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.