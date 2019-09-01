HABER

Samsunlu balıkçılar dualarla 'Vira bismillah' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 00:55 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte yeni sezona dualarla başladı.

Samsunlu balıkçılar dualarla 'Vira bismillah' dedi

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte yeni sezona dualarla başladı. Balıkçılar, gece yarısı 'vira bismillah' diyerek ağlarını atmak için denize açıldı.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı. Bu gece yarısı Samsun Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen programla yeni av sezonu da başldı. Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve balıkçılar teknelerle birlikte Karadeniz’e açıldı. 'Vira bismillah' diyerek sezonu açan balıkçılar, ağlarını gece yarısından sonra Karadeniz’e bıraktı.
Samsun Valisi Osman Kaymak, yeni av sezonun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İlimizde yaklaşık yılda 50 bin ton balık avlanıyor. Bu sektörden 100 bin kişi ekmek yiyor. Bu anlamda Samsun balıkçılık sektöründe en önde gelen illerden bir tanesi. İlimizde 5 balıkçı barınağı var. 630’a yakın balıkçı teknemiz var. 3 bin 500 ruhsatlı balıkçımız mevcut. Bu sektör yıllık 17-18 milyon Euro ekonomiye katkı sağlıyor. Balıkçılarımızın bilinçli avlanması gerekiyor. Vahşi avdan kaçınmamız gerekiyor” dedi.

FOTOĞRAFLI

Samsunlu balıkçılar dualarla 'Vira bismillah' dediSamsunlu balıkçılar dualarla 'Vira bismillah' dediSamsunlu balıkçılar dualarla 'Vira bismillah' dediSamsunlu balıkçılar dualarla 'Vira bismillah' dedi

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
Ordulu balıkçılar denize açıldıOrdulu balıkçılar denize açıldı
Haydi rastgeleHaydi rastgele
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

Seksenler için 10 kilo verdi

Seksenler için 10 kilo verdi

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

Elazığ'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 31 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Polisle çatışıp suçluyu hastaneden kaçırmak istediler

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

Çorlu'daki cinayetlerin şüphelisi Yalova'da yakalandı

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.