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Samsunlu genç yönetmenin belgeseli Japonya’da gösterimde

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:12 | Son Güncelleme

Yaptığı belgesellerle ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödül alan Samsunlu genç yönetmen Burak Doğan’ın "Işıklık" adlı belgeseli, Japonya’da gösterime girdi."Işıklık" belgeselinde Giresun’da ıslık dilini anlatan 27 yaşındaki Burak Doğan, belgeseliyle bir çok festivalde ödül aldı.

Samsunlu genç yönetmenin belgeseli Japonya’da gösterimde

Yaptığı belgesellerle ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödül alan Samsunlu genç yönetmen Burak Doğan’ın "Işıklık" adlı belgeseli, Japonya’da gösterime girdi.
"Işıklık" belgeselinde Giresun’da ıslık dilini anlatan 27 yaşındaki Burak Doğan, belgeseliyle bir çok festivalde ödül aldı. Japonya’da gösterimde olan ve gösterim süresi 1 yıl uzatılan belgesel, Japonların oldukça ilgisini çekmiş durumda. Belgeselinin beğenilmesinden mutluluk duyduğunu belirten Doğan, yeni projelerinin olduğunu dile getirdi.

"Şu sıralar yeni bir belgeseli tamamladım"
Üniversite yıllarından itibaren belgesel filme ilgisinin arttığını belirten Doğan, ’’Belgesel film yapmak bana haz veriyor. İlk belgesellerimi futbol temalı yapmıştım. Daha sonra farklı arayışlara girdim ve belgesellerimde güzel ülkemizdeki farklı kültürleri ele almayı seçtim. Bu vesileyle 2015 yılının son aylarında öğrenci olarak gittiğimiz Giresun’a bağlı Çanakçı ilçesinin Kuşköy köyünde kısa metrajlı bir belgeselin çekimlerine başladık. Belgesel süreci 6-7 ay sürdü ve ortaya güzel bir iş çıktı. Amacımız oradaki ıslık dili kültürünü duyurmak ve insanlara anlatmaktı. Başarılı olduğumuzu da düşünüyorum çünkü hem ulusal hem de uluslararası film festivalinde gösterildi. Belgesel filmimiz, son olarak Japonya’da online düzenlenen film festivalinde İngilizce ve Japonca altyazılı olarak sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Festival komitesi, Ağustos ayında benimle iletişime geçti. Belgeselin gösterim hakkını almak istediler ve Japonya’ya ıslak imzalı belgeyi gönderdim. Yine geçtiğimiz haftalarda belgeselin gösterim süresini uzatmak için tekrar iletişime geçtiler. 31 Mart’ta sona erecek olan sözleşmeyi 31 Ağustos 2019’a kadar uzattık. Işıklık belgeselimiz yaklaşık 1 yıl gösterimde kalacak. Çok mutlu oldum çünkü emeklerimizin karşılığını alıyoruz. En önemlisi de kültürümüzü yabancılara anlatıyoruz, gösteriyoruz. Şu sıralar yeni bir belgeseli tamamladım. Festival yolculuğuna başladık. Belgeseli, geçtiğimiz yıl Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde çektik. ’Saya’ adlı belgeselimiz kasabaya özgü bir kültürü ele alıyor. Bu belgeselimizin de festivaller yoluyla insanlara ulaşacağına inanıyorum. Umutluyuz" dedi.

"Samsun önemli bir şehir"
Samsunla ilgili de konuşan Doğan, "Memleketim Samsun ile ilgili ileriye dönük projelerim de var. Samsun, gerek topraklarından çıkardığı önemli isimler olsun gerek doğal ve kültürel güzellikleri olsun çok önemli bir şehir. Keşfedilmeyi bekleyen maden ocağı gibi. Samsun neden bir Antalya Film Festivali, bir Adana Film Festivali veya İzmir’de düzenlenen Türkiye’nin en önemli kısa film festivallerinden biri olan İzmir Kısa Film Festivali gibi bir festival düzenlemesin? Türkiye’nin hatta dünyanın önemli kısa filmleri, belgeselleri, uzun metraj filmleri burada gösterilse fena olmaz mı? Karadeniz’in en büyük şehrine bir film festivali yakışır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Samsunlu genç yönetmenin belgeseli Japonya’da gösterimde

Samsunlu genç yönetmenin belgeseli Japonya’da gösterimde

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