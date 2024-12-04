Samsunlu kız çocuğu tıp dünyasında tek vaka! Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor

Atakum ilçesinde ikamet eden lise öğrencisi 15 yaşındaki Asel Sena Tengiz, tıpta nadir görülen bir hastalığa yakalandı. 'Spontan bilateral sternoklavikular eklem dislokasyonu' yaşayan Asel'in 1 yıl önce hiçbir neden yokken köprücük kemiğinin göğüs kemiğine bağlandığı eklemde ve köprücük kemiği ile kürek kemiğini birleştiren ekleminde çıkık meydana geldi. Hastalığından dolayı hastane hastane dolaşan Asel Sena Tengiz, bir çare bulamadı. Sosyal hayatında sürekli eklemlerinin çıkmasından dolayı yaşam kalitesi düşen Asel, akabinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giderek fizik tedaviye başladı.

"DÜNYADA TEK VAKA"

Asel Sena Tengiz'in tedavisiyle ilgilenen OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. İlker İlhanlı, köprücük kemiği ile kürek kemiğini birbirine birleştiren eklemde kendiliğinden çıkık meydana gelen hastanın dünyada tek vaka olduğunu açıkladı. Prof. Dr. İlhanlı, "Hastamız çok nadir görülen bir vakadır. Dünya üzerinde 1979 yılından bu yana 60 tane rapor edilmiş bir hastalığa sahiptir. 'Köprücük kemiğinin göğüs kemiğine bağlandığı eklemin iki taraflı olarak kendiliğinden çıkığı' durumu söz konusudur. Bu 1979 yılından bugüne kadar 60 vaka aslında ‘tek taraflı veya iki taraflı’ olanları içeriyor.

Kızımızın farkı şu; iki taraflı olarak çıkığının olmasıdır. O tarihten bu yana rapor edilen vaka sayısı ise sadece 10’dur. Ekstradan bir durumumuz daha var. O da özellikli hale getiriyor. Bu nedenle de dünyada tek vaka haline geliyor. Ayrıca köprücük kemiği ile kürek kemiğini birbirine birleştiren eklemde de yine kendiliğinden çıkık meydana gelmiş olan dünyada tek vakadır. Kişiye özel tedavi ve rehabilitasyon uygulaması gerçekleştirdik.

Neticesinde de tamamen başarılı sonuçlarla karşı karşıyayız. Artık herhangi bir çıkık hadisesi meydana gelmiyor. Duruşu oldukça düzelmiş vaziyettedir. Eklemle alakalı sıkıntılarını toparlamış durumdayız. Dünyada tek olması sebebiyle vaka takdiminde bulunacağız. İlgi çekecektir. Böyle bir vakayla karşılaşacak birçok hekim açısından yol gösterici olacağına inanıyoruz” dedi.

"DURDUK YERE VE SEBEPSİZ BİR ŞEKİLDE OLDU"

Yaşadığı zorlukları anlatan Asel Sena Tengiz, "Bu durumu, bir sene önce kolumu kaldırdığımda fark ettim. O zaman durduk yere ve sebepsiz bir şekilde oldu. Aslında sebepsiz olması sıkıntıydı. Çok fazla hastaneye, doktora başvurduk. Genel olarak önerdikleri şey, cerrahiydi. Yaptığımız araştırmada, cerrahi operasyonun bizim için ileride bazı sıkıntılar oluşturabileceğini öğrendik. Son olarak İlker Hocama başvurduk. Bir yıldır uygulanan fizik tedavi sonuç verdi. Dünyada tek vaka olmamdan dolayı akademik araştırmalar yapıldı. Yapılan her şey deneyseldi fakat ona rağmen yine de büyük bir gelişme sağlandı” diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL İLERLEMELER KAYDETTİK"

Merkezde fizyoterapist olan Elif Ulukan, "Tamamen Asel'e özgü bir tedavi programı uyguladık. Solunum egzersizlerini tedavi programına ekledik. Bantlama tedavisi uyguladık. Asel dünyada iki tarafı da hiçbir neden göstermeksizin çıkan tek vakadır. Çok güzel ilerlemeler kaydettik” şeklinde konuştu.

Tedavilerine devam eden Asel, her geçen gün daha iyiye gidiyor.

İHA