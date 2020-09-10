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  4. Samsunlu mucitten elekro şok özellikli 'evde kal' bilekliği!

Samsunlu mucitten elekro şok özellikli 'evde kal' bilekliği!

İLGİNÇ HABERLER  | 10.09.2020 09:47 | Son Güncelleme

Samsun’da bir vatandaş, karantinaya uymayan pozitif veya temaslı hastalar için şok etkisi veren bileklik yaptı. Kelepçeye ’elektro şok’ özelliği ekleyen vatandaş korona hastalarını evde tutmayı amaçlıyor.

Samsunlu mucitten elekro şok özellikli 'evde kal' bilekliği!

Koronavirüsle mücadele devam ederken durumu ağır olmayan pozitif veya temaslı kişiler evlerde tedavi görmeye devam ediyor. Bazı kişiler karantina kurallarına uymayarak başkalarının sağlığını tehlikeye atıyor. Samsun’da evlerde izolasyona uymayan 262 pozitif veya temaslı hasta haberini alan kaşif Mustafa Yiğit, kolları sıvadı.

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DIŞARI ÇIKMAYA ÇALIŞANA ELEKTRO ŞOK

Daha önce kadın cinayetleri için elektronik kelepçe üreten Mustafa Yiğit, harekete geçerek karantinada kalması gerekenler için vericisi bulunan, elektro şok özelliği olan bir bileklik yaptı. Bileklik pozitif veya temaslı hastanın koluna bağlanıyor. Vericisi ise kapı dışına konuluyor. Evde çıkmaya çalışan hastaya bileklik aracılıyla elektro şok veriliyor.

bileklik

HEM KİŞİNİN KENDİSİ HEM DE DIŞARIDAKİLER KORUNACAK

Yaptığı alet ilgili bilgi veren Dünya Mucitleri, Evrensel, Araştırmalar ve Geliştirmeler Derneği Genel Başkanı ve aynı zamanda motor ustası Mustafa Yiğit, "Samsun’da 262 koronavirüslü kişi evden çıkmış. Bu haberi gördükten sonra düşündüm. Bu kişiler için nasıl bir şey yapabilirim. Bu basite alınacak bir durum değildir. Bunun için kurallara uymamız gerekiyor. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Devlet sana bu tanıyı koyduysa ve 15 gün evde kal diyorsa bu kurala uymak gerekiyor. Telefondaki izleme ile insanların çıkmalarını engelleyemeyiz. Ben bu kelepçeyi daha önce kadın cinayetleri ile ilgili de yapmıştım. Şahsın gidip karşı tarafa zarar vermesini engelliyordu. Şok veriyordu bir adım attığında canını yakmaya başlıyordu. Evden çıkmaması gereken insanların bu şekilde kelepçe ile hem kendini güvenceye alacağız hem dışarıda millete bulaştırmasını engelleyeceğiz. Ölümcül bir şey değil sadece insanın canını yakıyor. Ne kadar ısrarcı olursa kademe kademe şiddeti arttırıyor" dedi.

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İHA

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