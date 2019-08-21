HABER

Samsunlu mühendis organik tarım ilacı üretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:40 | Son Güncelleme

SAMSUN’da İşletme Mühendisi Hayrettin Avşar (65), fındık, ceviz, badem ve kayısı çekirdeği kabukları kullanarak organik tarım ilacı üretti.

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da İşletme Mühendisi Hayrettin Avşar (65), fındık, ceviz, badem ve kayısı çekirdeği kabukları kullanarak organik tarım ilacı üretti. Tarım arazilerinde kullanılacak olan ilaç, toprağa bağlı hastalıklar, böcekler ve mantar hastalıklarıyla mücadelede kullanılacak. İlacı tüm dünyaya satmayı hedeflediklerini ve patent başvurusunda bulunduklarını belirten Avşar, "İlacımızı test ettik ve çok olumlu sonuçlar aldık. Amacımız bu ilacı dünyaya satabilmek" dedi. Samsun’da yaşayan İşletme Mühendisi Hayrettin Avşar, tarım arazilerinde artan yabani otlar ve zararlı patojenlerin yanı sıra tarımsal hastalıklara karşı çalışma başlattı. Avşar, ilaç ile toprağa bağlı hastalıkların büyük ölçüde azalmasını, böcekler ve mantar hastalıklarıyla da mücadele etkin rol oynamasını amaçladığını söyledi. İlaç sayesinde arazide verimli sonuçlar elde edildiğini belirten Avşar, "Ürettiğim ilaç hem böceklerle hem de mantar hastalıklarıyla mücadele kullanılıyor. Örneğin, buğday ve arpalarda pas hastalığını yüzde 100 sildi ve yüzde 35 oranında verim artışı yaptırdı. Ürettiğimiz organik tarım ilacı ile tüm sebze ve meyvelerde ki hastalıkla mücadele edebilme şansı doğdu. Biz bu ilacı atık malzemelerden ürettik. İçerisinde fındık, ceviz, kayısı çekirdeği kabuğu ve zeytin çekirdeği gibi atık malzemeler kullanarak bunu ürettik. Amacımız bu ilacı dünyaya satabilmek. Zehirli tarım ilaçlarının yerine bu tamamen organik tarım ilacını ürettik" dedi. 'İLAÇ TOPRAĞA VİTAMİN OLUYOR' Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda da bulunan Avşar, ilacın insan sağlığına zararı olmadığını da kaydederek, "Ürettiğim ilacın diğer ilaçlardan farklı olarak insan sağlığına hiçbir yan etkisi yok. Sebze ve meyveyi ilaçlayıp yıkamadan yiyebilirsiniz. Bizim ilacımız toprağa atıldığı zaman toprağa vitamin oluyor. İlacımızla ilgili patent başvurumuzu yaptık ve ilacımızı koruma altına aldırdık. 1,5 yıl sonra bizden başka bu ilacı üreten yoksa patentini alacağız. İlacımızın önce bilimsel ortamda çalışmalarını yürüttük daha sora ise saha çalışmaları yaparak ilacımızı test ettik ve olumlu sonuçlar elde ettik" diye konuştu.

Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı
İyi Parti’nin belediye başkan adayı partisinden istifa ettiİyi Parti’nin belediye başkan adayı partisinden istifa etti
Sanat güneşi doğmak için 45 yıldır bekliyorSanat güneşi doğmak için 45 yıldır bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren Cemil Karanfil'in cezası belli oldu

Cemil Karanfil'in cezası belli oldu!

Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

HDP binasında yakalandı!

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı görüntüsü ortaya çıktı!

Canlı bombanın yakalanma anı ortaya çıktı!

Jandarma Genel Komutanı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Jandarma Genel Komutanı: Teröristlerden tamamen temizlendi

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda dev rakam!

Diyarbakır'daki operasyonda dev rakam!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.