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Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı oldu! 2002'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmiş

20.03.2023 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yaşayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile isim ve soyadı benzerliği olan Recep Tayyip Erdoğan (24), 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimleri için AK Parti'den aday adayı oldu. Erdoğan, "2002 yılında partimizin il binasının açılışında Cumhurbaşkanımızla bebekliğimden bir fotoğrafımız var" dedi. Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan ise, oğlunun isminin hikayesini anlattı.

Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı oldu! 2002'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmiş

Samsun'da oturan Recep Tayyip Edoğan, AK Parti İl Başkanlığı'na gelerek milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nde yüksek lisans yapan Erdoğan'ı, başvurusu sırasında annesi Nebahat Erdoğan (50), babası Ahmet Erdoğan (50) ile arkadaşları yalnız bırakmadı.

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'BEBEKLİĞİMDEN BİR FOTOĞRAFIMIZ VAR'

Yaklaşık 10 yıldır AK Parti teşkilatları içerisinde yer aldığını söyleyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette gençlere yer vermek, ustalığın şiarındandır sözünden hareketle bugün burada bulunuyorum. 2002 yılında partimizin il binasının açılışında Cumhurbaşkanımızla bebekliğimden bir fotoğrafımız var" dedi.

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BABASI İSMİNİN HİKAYESİNİ ANLATTI

Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan ise, "Recep'in ismini öncelikle recep ayında doğduğu için koyduk. Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizden dolayı Tayyip ismini de ekledik. Soyadımız da Erdoğan. Oğlumun doğduğu dönemlerde Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ceza aldığı bir dönemdi. Ona destek amaçlı Samsun'dan ses vermek istedik" diye konuştu.

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(DHA)

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Milletvekili Samsun Recep Tayyip Erdoğan

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