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Samsunlu şehidin kanı yerde kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:42 | Son Güncelleme

Batman’da 10 Ekim 2018 tarihinde PKK’lı teröristlerin zırhlı askeri aracın geçişi sırasında tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Samsunlu Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun ailesi, bombalı saldırının failinin yakalanmasından dolayı minnettar olduklarını söyledi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 jandarmanın şehit olduğu bombalı saldırının failinin Batman’da düzenlenen bir operasyonda yakalandığını açıkladı.

Batman’da 10 Ekim 2018 tarihinde PKK’lı teröristlerin zırhlı askeri aracın geçişi sırasında tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Samsunlu Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun ailesi, bombalı saldırının failinin yakalanmasından dolayı minnettar olduklarını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 jandarmanın şehit olduğu bombalı saldırının failinin Batman’da düzenlenen bir operasyonda yakalandığını açıkladı. Şehitlerden biri de Samsun’un Ladik ilçesinin nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Uğur Göksu’ydu. Batman’da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit düşen jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için Ladik ilçesinde tören düzenlenmişti. Acılı ve gururlu aile, oğullarının şehit olduğu saldırının faillerinin yakalanmasından dolayı minnettar olduklarını ifade etti.

“Bir Uğur gider ama bin Uğur gelir”
Aldıkları haberden oldukça minnettar olduklarını belirten şehit ağabeyi Seyit Ahmet Göksu, “Kardeşimiz şehit oldu. Vatan sağ olsun. Devletimiz çok büyük. Bu teröristlere ve terör örgütlerine yataklık yapanlar utansın. Bir Uğur gider ama bin Uğur gelir. 3 kardeşim daha var. Evlatlarım var. Bu vatan uğruna ben de dahil olmak üzere hepsi feda olsun. Terör örgütüne yataklık yapanları da lanetliyorum. Şu mübarek günlerde Allah öyle bir ıstırap versin ki onlara, o çoluk çocuğun, ana-babanın, kardeşleri yakmanın bedeli neyse ödesinler. Ödemişler de. Devletimiz, Reisimiz bugün yine ‘Gidiyoruz’ desin, ben ve kardeşlerim hiç gözümüzü kırpmadan bu topraklar için canımızı vermeye hazırız” dedi.

“Devletimizin teröristlerin peşini bırakmayacağını biliyorduk”
Ağabeylerinin katillerinin yakalanmasından memnun olduklarını vurgulayan Bayram Göksu, “Ağabeyim, vatan uğruna şehit oldu. Devlet de saldırıyı düzenleyenlere gereğini yaptı. Devletimizin bunu yapmasından dolayı mutluyum. Acımız büyüktü ve zaman zaman büyümeye devam ediyordu. Bu haber her şeye rağmen iyi oldu. Vatanımızın teröristlerinin peşini bırakmayacağını biliyorduk. Sonunu getirdikleri için onlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Şehidin babası Arif Göksu ve Annesi Fidase Göksu ise “Yakalandıkları çok iyi oldu. Bundan sonra başkalarına da zarar veremezler. Allah devletimizden razı olsun. Allah teröristleri bildiği gibi yapsın. Geride 2 evladım daha var. Çok şükür devlet yetkilileri de bizle hep ilgileniyor” ifadelerini kullandı.
Şehit ağabeyi Seyit Ahmet Göksu, yeni doğan oğlunun adını da ’Uğur’ koydu.

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