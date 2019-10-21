Samsunlu şehidin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan havan saldırısında şehit düşen Samsunlu Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci’nin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine 11 Ekim tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde şehit düştü. Şehidin naaşı, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Şehidin cenazesi buradaki işlemlerinin ardından memleketi Samsun’un Bafra ilçesine gönderilecek.

