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Samsunlu terziden askıda kıyafet uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Havza ilçesinde terzi Hasan Gündüz (68) ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı.

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Havza ilçesinde terzi Hasan Gündüz (68) ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı. Havza ilçesinde yaşayan ve 1980 yılında açtığı 8 metrekare dükkanda terzilik yapan Hasan Gündüz, kendisine bırakılan kullanılmayan elbiseleri tamir edip, dükkanın önündeki askıya asarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 48 yıldır terzilik yapan Gündüz, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için 1 ay önce 'askıda kıyafet' uygulaması başlattığını söyledi. Hasan Gündüz, "Bize verilen ve bırakılan elbiselerin söküklerini dikerek askıya asıyoruz. Dükkanımızın önündeki elbiselerden isteyen herkes alabiliyor, kim aldı diye bakmıyoruz. Bu kampanya kırsal kesimdeki vatandaşlarımıza fayda sağladı. Eş dost, akrabalarımız ve görenlerimiz kullanmadıkları eşyalarını bize göndermeye başladılar. Bizler de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" dedi.

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