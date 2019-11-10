Samsunspor'dan Thomas Shelby ile ilgili yapılan paylaşıma alkış toplayan cevap

Samsunspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem duygulandırdı hem de alkış topladı.
Bir Twitter hesabı, Peaky Blinders dizisi baş karakteri olan Thomas Shelby ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Thomas Shelby'nin görselini koyarak üzerine,"Thomas Shelby... şu kıyafetle senden karizma olabilecek bir adam daha yok." diye yazan hesaba, Yılport Samsunspor'dan yanıt gecikmedi.
Samsunspor, tweeti alıntılayarak "Var..." yazdı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı.
Samsunspor'un bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte o paylaşım:
Var... https://t.co/RQrBvmemcB pic.twitter.com/vfISjVy9fz— Yılport Samsunspor (@Samsunspor) 9 Kasım 2019
Thomas Shelby, Peaky Blinders isimli dizinin baş karakteridir. Dizi, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Birmingham, İngiltere'de faaliyet gösteren "Peaky Blinders" adlı çeteyi anlatan suç-drama konulu televizyon dizisidir. Senaryosunu Steven Knight, yapımcılığını ise Caryn Mandabach ve Tiger Aspect Yapımcılık üstlenmiştir. Dizi genel olarak, Cillian Murphy tarafından canlandırılan, Tommy Shelby rolündeki çete lideri ve yeni görevlendirilen bir dedektif arasındaki olayları konu alır.
Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır. Chester, şehri bu yasa dışı örgütlerden temizlemek için yemin eder ve bunun üzerine daha önce görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmalara başlar. Winston Churchill ilk seride Andy Nyman, ikinci seride Richard McCabe tarafından canlandırılmıştır.
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