Samsunspor'dan Thomas Shelby ile ilgili yapılan paylaşıma alkış toplayan cevap

Samsunspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem duygulandırdı hem de alkış topladı.

Bir Twitter hesabı, Peaky Blinders dizisi baş karakteri olan Thomas Shelby ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Thomas Shelby'nin görselini koyarak üzerine,"Thomas Shelby... şu kıyafetle senden karizma olabilecek bir adam daha yok." diye yazan hesaba, Yılport Samsunspor'dan yanıt gecikmedi.

Samsunspor, tweeti alıntılayarak "Var..." yazdı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı.

Samsunspor'un bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım:

THOMAS SHELBY KİMDİR?

Thomas Shelby, Peaky Blinders isimli dizinin baş karakteridir. Dizi, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Birmingham, İngiltere'de faaliyet gösteren "Peaky Blinders" adlı çeteyi anlatan suç-drama konulu televizyon dizisidir. Senaryosunu Steven Knight, yapımcılığını ise Caryn Mandabach ve Tiger Aspect Yapımcılık üstlenmiştir. Dizi genel olarak, Cillian Murphy tarafından canlandırılan, Tommy Shelby rolündeki çete lideri ve yeni görevlendirilen bir dedektif arasındaki olayları konu alır.