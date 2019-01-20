Samsunspor'un 30 yıllık acısı

Samsunspor Futbol Takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedenler anıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitiren teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan için kazanın 30. yıl dönümünde kabirleri başında düzenlenen anma töreninde dualar okundu.

Anma töreninde konuşan Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Tahsin Kosif, "Futbol şehitlerimizi özlemle, saygıyla ve minnetle kabri başında anıyorum. 30 yıl olmasına rağmen acısını hala yüreğimizde hissettiğimiz bu anlamlı günde, bundan sonra ne ülkemizde ne de dünyada bu tür acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dönemin kulüp başkanı Hakkı Tomaç ise kazanın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen acısını hala hissettiklerini belirterek, "Samsun'umuz için, Türk futbolu için kapkara bir gün 20 Ocak. Şu an kabri başındaki Nuri Asan, 'Ben Samsunspor için ölmeye razıyım.' diyen bir arkadaşımızdı. Allah gönlüne göre verdi demek ki. Samsunspor'umuz için şehit oldu. Hepsinin mekanları cennet olsun. Samsun'un ve Türk futbolunun duaları onlarla. Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.