Samsunspor'un 30 yıllık acısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsunspor Futbol Takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasının 30. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Karaaslan mesajında, hayatını kaybeden teknik direktör, sporcular ve otobüs şoförüne Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Malatya deplasmanına gitmekte olan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün, Havza yakınlarında bir kamyon ile çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan'ın hayatını kaybettiğini, bazı sporcuların ise yaralandığını anımsatan Karaaslan, "Elim trafik kazasının 30. yılında Samsun'umuzu ve ülkemizi derinden üzen acıyı yeniden yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri konumundaki Samsunspor'un tarihinin, gururlanmalarına vesile olan nice başarılarla dolu olduğunu aktaran Karaaslan, "Şehrimizin önemli bir değeri olan ve yarım asrı aşkın süredir profesyonel ligde mücadele eden Samsunspor'umuz, zaman zaman yaşadığı çeşitli zorluklara rağmen hemşehrilerimize ve renklerine gönül veren taraftarlarına pek çok mutluluk yaşatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.