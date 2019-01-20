HABER

Samsunspor'un 30 yıllık acısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 19:04 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: "Elim trafik kazasının 30. yılında Samsun'umuzu ve ülkemizi derinden üzen acıyı yeniden yaşıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsunspor Futbol Takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasının 30. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Karaaslan mesajında, hayatını kaybeden teknik direktör, sporcular ve otobüs şoförüne Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Malatya deplasmanına gitmekte olan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün, Havza yakınlarında bir kamyon ile çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan'ın hayatını kaybettiğini, bazı sporcuların ise yaralandığını anımsatan Karaaslan, "Elim trafik kazasının 30. yılında Samsun'umuzu ve ülkemizi derinden üzen acıyı yeniden yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri konumundaki Samsunspor'un tarihinin, gururlanmalarına vesile olan nice başarılarla dolu olduğunu aktaran Karaaslan, "Şehrimizin önemli bir değeri olan ve yarım asrı aşkın süredir profesyonel ligde mücadele eden Samsunspor'umuz, zaman zaman yaşadığı çeşitli zorluklara rağmen hemşehrilerimize ve renklerine gönül veren taraftarlarına pek çok mutluluk yaşatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, Samsunspor'un sadece bir futbol takımı değil, büyük bir tutkunun, birlik ve beraberliğin, galibiyetiyle sevinip, mağlubiyetiyle üzüldükleri bir aidiyetin, inancın, vefanın adı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz sezonun ilk yarısında mücadele ettiği grupta oldukça başarılı bir performans sergileyerek göğsümüzü kabartan Samsunspor'umuzun, göstereceği gayretle, kazanacağı yeni başarılarla, kazada hayatlarını kaybeden ve takımımıza bugüne kadar katkı veren tüm sporcularımızın hatırasını canlı tutma noktasında önemli bir görev üstleneceğine yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kazada kaybettiklerimiz anısına, eski 19 Mayıs Stadı alanına yapılacak Samsun Millet Bahçesi'nde, Samsunspor'un anısını yaşatacağımız, bu hatıraları gelecek nesillere devredeceğimiz bir anıt yapılacağı müjdesi, dün gerçekleştirdiğimiz AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na da damgasını vurmuştur. Taraftardan gelen talep üzerine Samsunspor yönetimiyle görüşerek Millet Bahçesi içerisine yapılmasını kararlaştırdığımız anıt, Samsunspor'a vefamızın da bir göstergesidir."

Karaarslan, Samsun'da atılan ilk adımın 100. yılı olan 2019'un, Samsunspor için de başarılarla geçmesini temenni etti.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar varİstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var
Gaziantep'te "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"Gaziantep'te "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı mesaj Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan Samsunspor trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

İstanbul Ataşehir'de silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Milli boksör Batuhan Kurt kazada yaşamını yitirdi

Milli boksörün feci ölümü!

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Göksun'da tilki dondu

Göksun'da tilki dondu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.