Samsunspor’un devre arası transferlerinin skora etkisi

Bu yıl yükseldiği TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Samsunspor, kadrosunu güçlendirmek için devre arası transfer döneminde 6 ismi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlılar bu süreçte Birce Djedje, Mücahit Albayrak, Gökhan Karadeniz, Mathias Couruer, Yasin Öztekin ve Jugurtha Hamroun ile sözleşme imzaladı. Yeni transfer edilen 6 futbolcu, ikinci devre geride kalan 15 maçta 15 gol, 9 asistlik performans göstererek, şampiyonluk yolunda toplam 24 gole direkt etki ettiler.

YASİN ÖZTEKİN ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ

Yeni transferlerden skora en çok katkı veren isim Yasin Öztekin oldu. Öztekin, 14 maçta 5 gol, 2 asist yaparak 7 gole etki etti. 1164 dakika sahada kalan Öztekin, 4 de sarı kart gördü. 15 maçta forma giyen Gökhan Karadeniz bin 30 dakika kaldığı yeşil sahalarda 3 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağladı.

Martinikli golcü Mathias Couruer, 15 maçta süre aldığı 841 dakikada 4 gol, 1 asist ile oynadı. 12 maçta 655 dakika sahada kalan Jugurtha Hamroun 2 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağladı. Başarılı sol bek Mücahit Albayrak ise 7 maçta süre alarak 1 asist yapma başarısı gösterdi.