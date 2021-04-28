Samsunspor’un devre arası transferlerinin skora etkisi

Bu yıl yükseldiği TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Samsunspor, kadrosunu güçlendirmek için devre arası transfer döneminde 6 ismi kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlılar bu süreçte Birce Djedje, Mücahit Albayrak, Gökhan Karadeniz, Mathias Couruer, Yasin Öztekin ve Jugurtha Hamroun ile sözleşme imzaladı. Yeni transfer edilen 6 futbolcu, ikinci devre geride kalan 15 maçta 15 gol, 9 asistlik performans göstererek, şampiyonluk yolunda toplam 24 gole direkt etki ettiler.
Yeni transferlerden skora en çok katkı veren isim Yasin Öztekin oldu. Öztekin, 14 maçta 5 gol, 2 asist yaparak 7 gole etki etti. 1164 dakika sahada kalan Öztekin, 4 de sarı kart gördü. 15 maçta forma giyen Gökhan Karadeniz bin 30 dakika kaldığı yeşil sahalarda 3 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağladı.
Martinikli golcü Mathias Couruer, 15 maçta süre aldığı 841 dakikada 4 gol, 1 asist ile oynadı. 12 maçta 655 dakika sahada kalan Jugurtha Hamroun 2 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağladı. Başarılı sol bek Mücahit Albayrak ise 7 maçta süre alarak 1 asist yapma başarısı gösterdi.
Sezonun tamamına bakıldığında 32 haftalık süreçte kırmızı-beyazlı takımın en golcü futbolcusu 7 gol ile Nadir Çiftçi oldu. Nadir’i İlyas Kubilay Yavuz (6) ve Yasin Öztekin (5), takip etti. Samsunspor’da en fazla gol pası veren isim 6 asist ile İlyas Kubilay Yavuz oldu. İlyas’ı 3’er asistle Erhan Kartal ve Oğuz Gürbulak takip etti. Öte yandan kırmızı-beyazlılarda kaleci Nurullah Aslan 32 maçın tamamında 90 dakika forma giydi.
Nurullah’ı Guido Koçer (28), İlyas Kubilay Yavuz (26) ve Vukan Savicevic (26) takip etti. Ligde şampiyonluk yarışı için son 2 maç kalırken, Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor’un 64’er puanı bulunuyor. 34 hafta sonunda şu anda aynı puanı bulunan 3 takımdan 2’si direkt olarak Süper Lig’e yükselecek, diğer takım ise play-off turuna kalacak.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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