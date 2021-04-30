Samsunspor'un gözü Giresunspor ve Adana Demirspor’da

TFF 1. Lig’in 33. haftasına girerken 64’er puanı bulunan Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu takımlardan ilk 2’si direkt Süper Lig’e çıkarken, 1 takım ise play-off turuna kalacak.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kalan 2 haftada hata yapmayarak, rakiplerin puan kaybını bekleyeceklerini ifade etti.

"FUTBOLDA 2 TANE 90 DAKİKA ÇOK UZUN BİR SÜRE"

Son haftalardaki iyi oyunu Ankaraspor maçına da yansıtmaya çalışacaklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, "Ligde son 2 haftaya giriyoruz. 3 takımda Süper Lig’e çıkma mücadelesini kıyasıya veriyorlar. Her maçın farklı önemi var. Bundan sonraki süreçte hata yapmayan takımlar bir üst ligde oynama hakkı elde edecekler. Ama şunu da tekrar etmek istiyorum. Futbolda 2 tane 90 dakika çok uzun bir süre. Dolayısıyla çok farklı olayların, gelişmelerin, maç içerisindeki durumların da oluşabileceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz Bursaspor ve Beypiliç Boluspor maçında ortaya koyduğumuz mücadeleyi, anlayışı, oyun kalitesini arttırabiliyorsak arttıracağız ama en azıdan o maçlarda ortaya koyduğumuz mücadeleyi ve futbolu önce Ankaraspor daha sonra da Adanaspor maçlarına yansıtmaya çalışacağız ve kayıpsız 2 maçımızı da bitirmek için elimizden geleni ortaya koyacağız. Ondan sonrasını da bekleyeceğiz" dedi.