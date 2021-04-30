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Samsunspor'un gözü Giresunspor ve Adana Demirspor’da

30.04.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, futbolda iki 90 dakikalık maçın çok uzun bir süre olduğunu belirterek, Giresunspor ve Adana Demirspor’un puan kaybetmesini bekleyeceklerini söyledi.

Samsunspor'un gözü Giresunspor ve Adana Demirspor’da

TFF 1. Lig’in 33. haftasına girerken 64’er puanı bulunan Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu takımlardan ilk 2’si direkt Süper Lig’e çıkarken, 1 takım ise play-off turuna kalacak.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kalan 2 haftada hata yapmayarak, rakiplerin puan kaybını bekleyeceklerini ifade etti.

"FUTBOLDA 2 TANE 90 DAKİKA ÇOK UZUN BİR SÜRE"

Son haftalardaki iyi oyunu Ankaraspor maçına da yansıtmaya çalışacaklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, "Ligde son 2 haftaya giriyoruz. 3 takımda Süper Lig’e çıkma mücadelesini kıyasıya veriyorlar. Her maçın farklı önemi var. Bundan sonraki süreçte hata yapmayan takımlar bir üst ligde oynama hakkı elde edecekler. Ama şunu da tekrar etmek istiyorum. Futbolda 2 tane 90 dakika çok uzun bir süre. Dolayısıyla çok farklı olayların, gelişmelerin, maç içerisindeki durumların da oluşabileceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz Bursaspor ve Beypiliç Boluspor maçında ortaya koyduğumuz mücadeleyi, anlayışı, oyun kalitesini arttırabiliyorsak arttıracağız ama en azıdan o maçlarda ortaya koyduğumuz mücadeleyi ve futbolu önce Ankaraspor daha sonra da Adanaspor maçlarına yansıtmaya çalışacağız ve kayıpsız 2 maçımızı da bitirmek için elimizden geleni ortaya koyacağız. Ondan sonrasını da bekleyeceğiz" dedi.

"BU SEZON TOMANE'DEN FAYDALANAMAYACAĞIZ"

Takımın en maliyetli oyuncularından biri olan Tomane'den sakatlıklar nedeniyle faydalanamadıklarını dile getiren Sağlam, şunları söyledi:

"Şu anda takımda herhangi bir eksiğimiz yok. Son maçlardaki kadromuzu muhafaza ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Kovid-19 testimizi olduk. İnşallah testten de olumsuz bir sonuç çıkmadan maça hazırlanmaya çalışacağız. Tomane sezonu kapattı. Play-off turu da hemen maçların sonunda oynanıyor. Bu sezon Tomane’den faydalanamayacağız."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Adana Demirspor Giresunspor Samsunspor
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