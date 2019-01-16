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Samsun'un 4 ilçesinde eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 23:48 | Son Güncelleme

Asarcık, Ladik, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Samsun'da olumsuz hava koşulları ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Asarcık, Ladik, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yarın Asarcık, Ladik, Ayvacık ve Salıpazarı'nda eğitime bir gün süre ile ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca, kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
asarcık Ayvacık Ladik Salıpazarı Samsun Valiliği

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