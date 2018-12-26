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Samsun'un 5 ilçesinde eğitime 'kar' molası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 01:40 | Son Güncelleme

SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle 5 ilçede okullar yarın için tatil edildi.

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle 5 ilçede okullar yarın için tatil edildi.

Samsun'da özellikle kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının yarında devam etmesinin beklenmesi üzerine Samsun Valiliği tarafından Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde eğitim öğretime yarın itibariyle bir gün süreyle ara verildi. Öte yandan Samsun-Ankara yolunda Çakallı mevkiinde, Kavak ve Havza ilçelerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle çekici ve TIR'ların geçişine polis tarafından müsade edilmedi. Kar küreme araçlarıyla yapılan yol açma çalışmaları sonrasında trafik kontrollü olarak Ankara istikametinde tek şeritten sağlandı. Kar lastiği ve zincir takmayan bazı araçlar ise yolda kalırken polis ekipleri sürücüleri uyardı.

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