Samsun'un Atakum Belediyesinde taciz iddiası

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, belediye çalışanının taciz iddiasına ilişkin, "Olay idaremize intikal eder etmez konu ile ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Deveci, sosyal medya ve yerel medya kuruluşlarında çıkan, Atakum Belediyesi çalışanının, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla ilgili haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Samsun'da yayın yapan bazı medya kuruluşlarının birkaç gün önce belediyede yaşandığı ileri sürülen ve halen adli kovuşturma süreci devam eden cinsel taciz iddiası üzerinden belediye ve CHP'yi yıpratma çabasında olduklarını ifade eden Deveci, yaşananları büyük bir üzüntüyle izlediklerini vurguladı.

Söz konusu kişinin işçi kadrosunda olduğunu belirten Deveci, şöyle devam etti:

"Söz konusu yerel medya kuruluşlarının basın meslek ilkeleri ve gazetecilik ahlakı ile bağdaşmayan bir tutumla tacizci olduğu ileri sürülen kişiyi belediyemizin idari kadrolarında görev alan bir müdür ve CHP'yi temsil eden bir kişiymiş gibi gösterilmesi 'yalan habercilik' sınırlarını bile aşan saygısız bir değerlendirmedir. Söz konusu kişi belediyede müdür değil, cenaze hizmetlerinde görevlendirilmiş işçi kadrosunda görev yapan şofördür."