Samsun'un cerrahi aletler sektörü dünyaya müzeyle tanıtılacak

Üretici firmaların, alıcıların fabrikaya girmesini istemediğini dile getiren Doğru, "Buradan hareketle alıcılar, yani uluslararası hastanelerin sahipleri ve yöneticileri, Samsun'da üretilen 16 bin ürünü müzede görecek." diye konuştu.

MEDİKÜM Başkan Yardımcısı Ahmet Alp Doğru, AA muhabirine, tarihi binada kurulacak müzenin iç mekan tefrişatı için İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile ortak proje hazırladıklarını söyledi.

Almanya'nın Tuttlingen ve Pakistan'ın Sialkot kentlerinden sonra dünyanın üçüncü büyük cerrahi el aletler üretim üssü Samsun'da, müzenin kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Valilik tarafından TCDD'ye ait eski vagon bakım ve onarım atölyesinin müzeye çevrilmesi için çalışma yürütülüyor.

- "Türkiye'de alanında tek olacak"

Müzede küçük bir atölyenin de bulunacağını belirten Doğru, şöyle devam etti:

"Türkiye'de medikal sektörünü kalkındırmak ve cari açığı azaltmak için çalışıyoruz. Bu sektörün daha da büyümesi için Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurduk. İstihdamın artırması ve ara eleman yetiştirilmesi için lise ve üniversitede bölümler açılmasını sağladık. Yaşayan müzede, bu çocukların eğitimlerinin bir bölümünü tamamlamasını da arzuladık. Müzedeki atölyede çocuklar üretimin her aşamamasını gözlemleyebilecek. Cerrahi aletlerin işlenmesini hem müzeye gelenler hem de ara eleman olarak yetişen öğrenciler yakından takip edebilecek."

Doğru, müzede alternatif tıp tedavileriyle ilgili de bilgi verileceğini vurgulayarak, "İnsanlar müzeye girdiklerinde tıbbın 600-700 yıllık tarihini görebilecek. Tıbbın ve cerrahi aletlerin gelişimini burada yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

Müzeyi birkaç ay içinde hizmete açacaklarını bildiren Doğru, "Avrupa'da tek sektöre özel müzeler var ama ne yazık ki ülkemizde yok. Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi, Türkiye'de alanında tek olmasının yanı sıra diğer sektör müzelerinin kurulmasına da belki öncülük yapacak." dedi.

