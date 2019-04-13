"Samsun'un çikolatasıyla ünlü olmasını hedefliyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi tarafından Karadeniz'in önemli ürünlerinden fındığın ekonomik değerini artırmak ve ev kadınlarının gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla butik çikolata yapım kursu açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanlığının, Canik ilçesi Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açtığı kursta, ev kadınlarına butik çikolata yapımı öğretiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, açtıkları kurslarla hem kadınlara ekonomik katkı sağlamak hem de belirlenen tarımsal ürünlere ekonomik değer katmayı amaçladıklarını söyledi.

Kentte yetişen ürünlerin katma değerli ürün haline gelmesi için çalıştıklarına işaret eden Arlı, farklı üretimleri farklı sektörlerde geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Samsun'un doğusunda ciddi anlamda fındık üretimi yapıldığına dikkati çeken Arlı, şunları kaydetti:

"Fındık ham madde olarak satılıp kilogramına 12-17 lira gibi bir para kazanılıyor. Bu da üreticiyi fazla tatmin etmiyor. Özellikle Avrupa, fındığı alıp çikolata yapıyor. Biz de ev hanımları evlerinde butik çikolata üretsin, işlerini geliştiren de şehrin muhtelif yerlerinde dükkan açarak istihdama katkı sağlasın diye düşündük. Fındığa katma değer katarak ham madde halinden daha fazla bir fiyata ekonomiye kazandırılmasını amaçladık. Samsun'un çikolatasıyla ünlü Belçika veya İsviçre gibi olmasını hedefliyoruz."