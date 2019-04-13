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"Samsun'un çikolatasıyla ünlü olmasını hedefliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:15 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi tarafından Karadeniz'in önemli ürünlerinden fındığın ekonomik değerini artırmak ve ev kadınlarına gelir elde etme fırsatı sunmak amacıyla butik çikolata yapımı konusunda kurs düzenlendi - Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı: - "Fındığa katma değer katarak ham madde halinden daha fazla bir fiyata ekonomiye kazandırılmasını amaçladık. Samsun'un çikolatasıyla ünlü Belçika veya İsviçre gibi olmasını hedefliyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi tarafından Karadeniz'in önemli ürünlerinden fındığın ekonomik değerini artırmak ve ev kadınlarının gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla butik çikolata yapım kursu açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanlığının, Canik ilçesi Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açtığı kursta, ev kadınlarına butik çikolata yapımı öğretiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, açtıkları kurslarla hem kadınlara ekonomik katkı sağlamak hem de belirlenen tarımsal ürünlere ekonomik değer katmayı amaçladıklarını söyledi.

Kentte yetişen ürünlerin katma değerli ürün haline gelmesi için çalıştıklarına işaret eden Arlı, farklı üretimleri farklı sektörlerde geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Samsun'un doğusunda ciddi anlamda fındık üretimi yapıldığına dikkati çeken Arlı, şunları kaydetti:

"Fındık ham madde olarak satılıp kilogramına 12-17 lira gibi bir para kazanılıyor. Bu da üreticiyi fazla tatmin etmiyor. Özellikle Avrupa, fındığı alıp çikolata yapıyor. Biz de ev hanımları evlerinde butik çikolata üretsin, işlerini geliştiren de şehrin muhtelif yerlerinde dükkan açarak istihdama katkı sağlasın diye düşündük. Fındığa katma değer katarak ham madde halinden daha fazla bir fiyata ekonomiye kazandırılmasını amaçladık. Samsun'un çikolatasıyla ünlü Belçika veya İsviçre gibi olmasını hedefliyoruz."

- "Samsun'un çikolata üretiminde marka olmasını amaçlıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Şube Müdürü Nermin Ülker de butik çikolata kursuna katılan 13 kursiyere 120 saat eğitim verileceğini anlattı.

Kursa gelen kadınların çikolata yapmayı öğrendiğini aktaran Ülker, "Çikolatanın içine nane, kahve, tarçın gibi evlerinden getirdikleri ürünleri koyup kendi tarzlarını ortaya çıkartıyorlar. Kadınlarımızın bir araya gelerek kendi işletmelerini kurmalarını ve Samsun'un çikolata üretiminde marka olmasını amaçlıyoruz." dedi.

Kurs eğitmeni Hüseyin Kaptan Kın ise 40 yıldan uzun süredir çikolata sektöründe çalıştığını vurgulayarak, "Belediyenin desteğiyle açılan kursta kursiyerlerimize butik çikolata konusunda eğitim verdik. Samsun'u butik çikolata üretiminde dünyanın tanınan şehri yapmak için ilk adımlarımızı attık. İnşallah başarılı oluruz." ifadesini kullandı.

Kursta onlarca farklı türde çikolata ürettiklerini belirten Kın, ürünleri makine kullanmadan elle yaptıklarını, iç dolgusunda da genellikle fındık, limon, kabak tatlısı ve kivi olmak üzere akla gelebilecek bütün ürünleri kullandıklarını kaydetti.

Kursiyerler de çikolata yapmayı iyice öğrenip kendi işletmelerini kurmak istediklerini dile getirdi.

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