Samsun’un deprem riski ve hazırlık durumu

Dünyanın en tehlikeli fay hattı olan ’Kuzey Anadolu Fay Hattı’na 50-60 km mesafede bulunan Samsun’un muhtemel bir deprem durumunu değerlendiren İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Samsun Şube Başkanı Cevat Öncü ’güvenli yapı üretimi ve doğru projelendirmeye’ dikkat çekerken, Jeoloji Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Gül Yüzüncü Yılmaz ise ’denetim ve zemin etütlerinin önemsenmesi’ uyarısında bulundu.

Jeoloji Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Gül Yüzüncü Yılmaz, yapılaşmadaki denetim problemine dikkat çekti. Yılmaz, “Öncelikle bence kendimize şunu sormalıyız: ’Yaşadığımız şehirde ne kadar güvendeyiz?’ deprem açısından. Eğer bu soruya ‘tabii ki güvendeyiz hiçbir sorun yok’ diyebiliyorsak evet hazırız ama kafamızda kaygılarımız varsa net cevabımız yoksa hazır değiliz” dedi.

"Kuzey Anadolu Fay Hattı ile aynı güzergah üzerindeyiz"

Tedbir alınıp alınmadığı konusuna da değinen Yılmaz, “Alınan bir tedbir var mı? Şu anda şehirde depreme hazırlık olarak ne alınıyor? Toplanma alanı dışında bilinen bir şey yok. Toplanma alanı belirlemek de depreme hazırlık basamaklarından biri bence. Kilometrelerce uzaklıkta olsak bile Kuzey Anadolu Fay Hattı ile aynı güzergah üzerindeyiz. Şöyle bakalım: Alt belediyeler (ilçe belediyeleri) ne kadar hazır? Niye bunu söylüyorum? Çünkü bir yerde yapılaşmaya gidilmeden önce, yerleşime uygun alanlarda yapılaşmaya gidilir. Bu alanlarda yapılaşmaya gidilmeden önce oralarda önce parsel bazında zemin etüdü yapılır. Yani zemini tahlil edersiniz, bu zemin nasıldır, nasıl yapılaşmaya gidilir? Biz bunu eğer doğru bir şekilde zemin etütlerini yapmazsak buna göre proje geliştirecek inşaat mühendisleri ve diğer mesleki disiplinler ciddi anlamda yanılgıya düşer. Demek ki bu zemin etütlerinin bağlı bulunduğu belediyesi ruhsat verildiği belediyeler tarafından son derece ciddiye alınıp denetlenmesi gerekiyor. Yani biz jeoloji mühendislerinin hazırladığı zemin etüt raporlarını lütfen bir format gereği almasınlar. Belediyeler bu konuda taşın altına elini soksunlar, bu konudaki denetimi yapsınlar. Çünkü buna göre projeler geliştiriliyor, ruhsat veriliyor bu da bize alt yapısının sağlam olmasını sağlayacak depreme hazırlık noktasında” diye konuştu.

Yılmaz, mantık olarak fay hattına yakın bölgede yer alan Havza, Ladik, Vezirköprü ilçelerinin birinci derece deprem bölgesi olduğunu ama ikinci ve üçüncü derecede yer alan bölgelerin de her zaman risk altında bulunduğunu, zemine uygun yapı yapıldığı takdirde sorun yaşanmayacağını, yaşansa bile en az sorunun yaşanacağını belirterek sözlerini noktaladı.