HABER

Samsun’un haziran ayı deniz suyu sıcaklığı Karadeniz’in ortalama değerlerinin üzerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 09:58 | Son Güncelleme

Karadeniz’de son 48 yılda haziran ayı deniz suyu sıcaklık ortalaması 18,9 derece iken, Samsun’da ise 2019 yılı Haziran ayı deniz suyu sıcaklığı 23 derece oldu.Meteoroloji 10.

Samsun’un haziran ayı deniz suyu sıcaklığı Karadeniz’in ortalama değerlerinin üzerinde

Karadeniz’de son 48 yılda haziran ayı deniz suyu sıcaklık ortalaması 18,9 derece iken, Samsun’da ise 2019 yılı Haziran ayı deniz suyu sıcaklığı 23 derece oldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, tüm dünyada olduğu gibi küresel iklim değişikliğinden Türkiye’nin de payını aldığını söyledi. Bu nedenle sıcaklıklarda ve deniz suyu sıcaklıkların da değişiklikler olduğunu ifade eden Yüce, “Hava kütleleri hareket ettiği yüzeylerden etkilenen bir özelliğe sahip. Hava kütlesinin fiziksel özellikleri okyanus yüzeylerinden ve büyük kara yüzeylerinden etkilenmektedir ve birbirlerini etkilemektedirler. Dolayısıyla iklim değişikliği nedeniyle eğer bir ısınma varsa bu da hava kütlesi, deniz ve kara yüzeylerini ısıtacağından böyle bir etkileşim söz konusudur. Deniz yüzeylerinin de buna paralel olarak ısınıyor olması da gayet normal. Ama bu o kadar abartılacak bir konu değildir. Meydana gelen hadiselerin tamamı deniz yüzeylerindeki sıcaklık artışına bağlamak doğru değil” dedi.

"Son 48 yılda Karadeniz’in ortalama deniz suyu sıcaklığı 15,2 derece"
1970-2018 yılları arasındaki deniz suyu ortalama sıcaklıkları hakkında bilgi veren Yüce, “Son 48 yılda Karadeniz’in ortalama deniz suyu sıcaklığı 15,2 derece. En sıcak yıl 2018 yılında 16,5 derece ile ölçüldü. En soğuk yıl ise 1987 yılında 13,8 derece olarak ölçüldü. Bahsedildiği gibi Karadeniz deniz suyu ortalama sıcaklıklarında ani bir sıcaklık artışı söz konusu değil. Karadeniz’de 1999-2008 yılları arasında deniz suyu sıcaklığı ortalaması 15,5 derece iken, 2009-2018 yılları arasındaki ortalama ise 16 derecedir. Yani 0,5 derecelik bir artış söz konusu. 1970-2018 yılı arası yani 48 yıllık ölçümler neticesinde Karadeniz’de Haziran ayı ortalama sıcaklığı 18,9 derece olarak ölçülmüş. Samsun’da ise Haziran ayında deniz suyu sıcaklığı ortalaması hem 2018 hem de 2019 yılında 23 derece ortalama sıcaklığa sahip. Yani Samsun 4 derece Karadeniz’e göre daha sıcak” diye konuştu.

"Deniz suyunun ısınması selin nedenlerinden bir tanesi"
Yapılan değerlendirmelere göre son 48 yılın en sıcak Haziran ayını yaşadıklarını kaydeden Yüce, “48 yıllık ortalamaya baktığımız zaman 21,3 derece iken 2019 yılı Haziran ayının ortalaması sıcaklığı 23,4 derece olarak gerçekleşti. Yani 2,1 derecelik bir artış söz konusu. Bu artışa bağlı olarak atmosferin üst kesimlerinde meydana gelen serin hava neticesinde daha fazla şiddetli sağanak yağışların görülmesine sebep olmakta. Bu sağanak yağışların neticesinde de taşkın ve seller meydana gelebilmekte. Can ve mal kaybı yaşanabilmekte. Geçtiğimiz günlerde Trabzon’da meydana gelen sel de bunun bir neticesi olarak konuşabiliriz ama tamamen tüm olayları da buna bağlamak doğru olmaz” şeklinde konuştu.
Sıcak havalarda dışarıya çıkma konusunda vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Yüce, vatandaşların gün içerisinde 11.00-17.00 aralarında dışarı çıkmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Samsun’un haziran ayı deniz suyu sıcaklığı Karadeniz’in ortalama değerlerinin üzerinde

Samsun’un haziran ayı deniz suyu sıcaklığı Karadeniz’in ortalama değerlerinin üzerinde

PARTNERAteşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...Ateşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...
(Özel) "Sakla samanı, gelir zamanı” sözü gerçek oldu(Özel) "Sakla samanı, gelir zamanı” sözü gerçek oldu
Erzurum'a 'Leed Gold' sertifikalı hastaneErzurum'a 'Leed Gold' sertifikalı hastane
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Afyonkarahisar'da TIR ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TIR ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Planları deşifre oldu! Teröristlerin ifadeleri her şeyi ortaya çıkardı

Teröristlerin ifadeleri her şeyi ortaya çıkardı

Bebekken içtiği temizlik maddesi hayatını kararttı! 9 yılda 300 ameliyat oldu

Bebekken içtiği temizlik maddesi hayatını kararttı!

Cumhurbaşkanı kararıyla yeni fakülteler kuruldu

Cumhurbaşkanı kararıyla yeni fakülteler kuruldu

Kapadokya Balon Festivali'nde eşsiz görüntüler! Sıcak hava balonları Peribacaları arasında uçtu

Kapadokya'da gökyüzü balonlarla süslendi

17 yaşından beri hayalinin peşinden koşuyor!

Dünyayı gezerek resim yapıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.