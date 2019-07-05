Samsun’un haziran ayı deniz suyu sıcaklığı Karadeniz’in ortalama değerlerinin üzerinde

Karadeniz’de son 48 yılda haziran ayı deniz suyu sıcaklık ortalaması 18,9 derece iken, Samsun’da ise 2019 yılı Haziran ayı deniz suyu sıcaklığı 23 derece oldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, tüm dünyada olduğu gibi küresel iklim değişikliğinden Türkiye’nin de payını aldığını söyledi. Bu nedenle sıcaklıklarda ve deniz suyu sıcaklıkların da değişiklikler olduğunu ifade eden Yüce, “Hava kütleleri hareket ettiği yüzeylerden etkilenen bir özelliğe sahip. Hava kütlesinin fiziksel özellikleri okyanus yüzeylerinden ve büyük kara yüzeylerinden etkilenmektedir ve birbirlerini etkilemektedirler. Dolayısıyla iklim değişikliği nedeniyle eğer bir ısınma varsa bu da hava kütlesi, deniz ve kara yüzeylerini ısıtacağından böyle bir etkileşim söz konusudur. Deniz yüzeylerinin de buna paralel olarak ısınıyor olması da gayet normal. Ama bu o kadar abartılacak bir konu değildir. Meydana gelen hadiselerin tamamı deniz yüzeylerindeki sıcaklık artışına bağlamak doğru değil” dedi.

"Son 48 yılda Karadeniz’in ortalama deniz suyu sıcaklığı 15,2 derece"

1970-2018 yılları arasındaki deniz suyu ortalama sıcaklıkları hakkında bilgi veren Yüce, “Son 48 yılda Karadeniz’in ortalama deniz suyu sıcaklığı 15,2 derece. En sıcak yıl 2018 yılında 16,5 derece ile ölçüldü. En soğuk yıl ise 1987 yılında 13,8 derece olarak ölçüldü. Bahsedildiği gibi Karadeniz deniz suyu ortalama sıcaklıklarında ani bir sıcaklık artışı söz konusu değil. Karadeniz’de 1999-2008 yılları arasında deniz suyu sıcaklığı ortalaması 15,5 derece iken, 2009-2018 yılları arasındaki ortalama ise 16 derecedir. Yani 0,5 derecelik bir artış söz konusu. 1970-2018 yılı arası yani 48 yıllık ölçümler neticesinde Karadeniz’de Haziran ayı ortalama sıcaklığı 18,9 derece olarak ölçülmüş. Samsun’da ise Haziran ayında deniz suyu sıcaklığı ortalaması hem 2018 hem de 2019 yılında 23 derece ortalama sıcaklığa sahip. Yani Samsun 4 derece Karadeniz’e göre daha sıcak” diye konuştu.