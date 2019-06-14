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Samsun'un ikiz ve üçüzlerinin karne sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:37 | Son Güncelleme

75 ikiz ile 2 üçüzün eğitim gördüğü Atakum ilçesinde öğrenciler, karne sevinci yaşadı

Samsun'da 75 ikiz ile 2 üçüzün eğitim gördüğü Atakum ilçesindeki öğrencilere karneleri verildi.

İl genelinde 245 bin 40 öğrenci karne sevinci yaşarken, Atakum ilçesi ikiz ve üçüz öğrencileriyle dikkati çekiyor. İlçedeki okullarda eğitim gören 75 ikizden 33'ü 5, 22'si 8, 9'u 2, 6'sı 4, 2'si 1, 3'ü de ana sınıf öğrencisi.

İlçede ayrıca 4. sınıfta iki de üçüz kardeşler öğrenim görüyor. Kardeşlerden bazıları aynı sınıfta, bazıları ise farklı sınıflarda eğitimlerini sürdürüyor. Genellikle yan yana oturan çocuklar, benzerlikleri dolayısıyla zaman zaman hem öğretmenleri hem de arkadaşları tarafından karıştırılıyor.

Eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Bayırdır İlkokulunda düzenlenen törende, ikiz ve üçüzler de karne almanın heyecanını yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine, Samsun'da en çok ikiz ve üçüz olan ilçenin Atakum olduğunu belirterek, "Eşine az rastlanır durumu olduğu için biz de ikiz ve üçüz öğrencilerimizin karne sevincini bir arada yaşamasını istedik. İlçedeki tüm ikiz ve üçüz öğrencileri aynı okulda toplayarak birlikte sevinmelerini sağladık." ifadesini kullandı.

İkiz öğrenciler de okulda arkadaşları ve öğretmenlerinin sürekli kendilerini karıştırdıklarını dile getirerek, zaman zaman komik durumlar yaşanabildiğini dile getirdi.

Yaz tatiline teşekkür belgesi alarak giren üçüzler, aynı sınıfta olmaları nedeniyle öğretmenlerin sıkıntı yaşadığını anlatarak, "Okula birlikte girdiğimizde arkadaşlarımız çok şaşırıyor. Bizi çok karıştırıyorlar." dedi.

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