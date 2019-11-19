HABER

Samsun’un otopark ve trafik sorununa kalıcı çözüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:29 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’daki otopark ve trafik sorununa kalıcı çözüm getireceklerini söyledi.Göreve geldikleri günden bu zamana kadar belediyeyi daha güzel işleyen bir siteme kavuşturduklarını belirten Başkan Mustafa Demir, şehirdeki otopark ve trafik sorununun çözümüne yönelik projelerini açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’daki otopark ve trafik sorununa kalıcı çözüm getireceklerini söyledi.
Göreve geldikleri günden bu zamana kadar belediyeyi daha güzel işleyen bir siteme kavuşturduklarını belirten Başkan Mustafa Demir, şehirdeki otopark ve trafik sorununun çözümüne yönelik projelerini açıkladı. Demir, “Belediyeyi 11 Nisan’da devraldık. 3 dönem milletvekilliği yapıp, belediyeyi de iyi tanıyan birisi olarak hemen hayırlı olsun ziyaretleri arkasından da belediyemizin projelerimize uygun yeni sisteme yapılanma noktasında ciddi bir çalışma içerisine girdik. Belediyemizi daha aktif hale getirebilecek olan daire başkanları sayısını düşürdük. Şube müdürlüklerinde yeni bir organizasyona girdik. Bizim projelerimizi ve bizden önce başlanan projeleri de devam ettirerek, ilave çalışmalarına hız verdik. Şu anda oldukça iyi durumdayız. Beklediğimizden iyi gidiyor. Özellikle kırsal alt yapıda ve kentlerde acil bekleyen problemlerle ilgili yollar, kavşaklar ve yeni yol açma noktasında çalışmalarımızı yapıyoruz. 17 tane ilçemiz var. İlçelerimizde toplam 250 km yol planlıyorduk. Şu anda 11. ay itibarıyla 450 km yol yaptık. Bekleyen ve öncelikli olan yolların da tamamına yakınına cevap verir hale geldik” dedi.

“Anakent İş Merkezi ve eski İlkadım Belediye Binası otopark olacak, Cumhuriyet Meydanı yenilenecek"
Otopark sorununu kalıcı bir şekilde çözeceklerini ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Otopark konusundaki çalışmalarımız da devam ediyor. Şubaşı Yeraltı Camisi dediğimiz bölgede şu anda projemiz bitmek üzere. Özellikle Anakent İş Merkezini (eski TEDAŞ binasının olduğu yer) kamulaştırıp bir otopark yapacağız. Projenin mekanik kısmı bitti, inşaatla alakalı mimari projesi devam ediyor. 2020 yılının başında başlarız diye düşünüyorum. Cumhuriyet Meydanı’nda yeni bir proje hazırlıyoruz. Çarşamba ilçesinde 2 tane otopark projesi hazırlıyoruz. Havza ve Vezirköprü ilçelerinde yer temin ettik, oralarda da buna benzer çalışmalar yapıyoruz. Hem Samsun merkez hem de ilçelerde otopark sorununu köklü ve kalıcı bir şekilde çözecek projelerimize başladık. İlk etapta Samsun merkezde 3 tane projeyi ihale edeceğiz, arkası da sonra gelecek. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ile de konuştuk. Eski İlkadım Belediye Binasını bize verecek. Oraya da otopark yapacağız. Oranın da proje talimatını verdik. Orası hem bulvardan otopark olarak kullanılabilecek hem de alttaki pazar yerinden otopark olarak kullanılabilecek. O bölgenin otopark ihtiyacının tamamını karşılayacak” dedi.

“Trafik sorununu çözeceğiz”
Trafik sorununu da çözeceklerini vurgulayan Demir, şunları söyledi:
“Eski çalışma arkadaşım Profesör Mustafa Ilıcalı trafikle ilgili ekiple birlikte Samsun’da 5 farklı alanda teknik fizibilite çalışması yaptı. Öneri projelerinin raporları elimize geçti. Yaklaşık 300 milyona yakın kaynak oluşturarak 88 adet kavşak, bilgi teknolojilerini kullanarak trafik yönetimi alanında bunun içerisinde otoparklar da dahil olmak üzere Samsun’un hem trafik hem de otopark sorununu kökten çözücü paketi hazırlıyoruz.”

PARTNER O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince... O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince...
Dr. Eyüp Çınar ESOGÜ’ye döndüDr. Eyüp Çınar ESOGÜ’ye döndü
Sevgilisini öldüren zanlıdan kan donduran paylaşım: "Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz"Sevgilisini öldüren zanlıdan kan donduran paylaşım: "Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP Milletvekili Mahmut Toğrul'un hapis cezasına itirazı reddedildi

Mahkeme kararını verdi! HDP'li vekile ret!

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Eski sevgili dehşeti! Üniversite öğrencisi Güleda öldürüldü

İçişleri ve MSB duyurdu! Teröre ağır darbe

İçişleri ve MSB duyurdu! Teröre ağır darbe

Avcılar’da kimyasal koku alarmı

İstanbul'da 'koku' alarmı

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü

İstanbul'da yangın faciası: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.