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Samsun’un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 13:06 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışanlar kadınlar Samsun’un farklı bölgelerindeki refüjlere renkli çiçekler dikerek Samsunu güzelleştiriyor.Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışanlar kadınlar Samsun’un farklı bölgelerindeki refüjlere renkli çiçekler dikerek Samsunu güzelleştiriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışanlar kadınlar Samsun’un farklı bölgelerindeki refüjlere renkli çiçekler dikerek Samsunu güzelleştiriyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışanlar kadınlar Samsun’un farklı bölgelerindeki refüjlere renkli çiçekler dikerek Samsunu güzelleştiriyor. Güneş altında saatlerce çalışan kadınlar günlük 70 liraya çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. 42 yaşında ev hanımı olan Nuran Sevindik, "Aileme yardımcı olmak için bu işte çalışıyorum. Ev işi ile bu çiçek dikme işini aynı anda yürütmek çok zor oluyor.4 tane çocuğum var bir tanesi otizm hastası, çocuklarım ve bir ekmek parası almak için çalışmak zorundayım” dedi.

“Emeğimizi çalmasınlar”
Diktikleri çiçekleri insanların çaldıklarını söyleyen 49 yaşındaki Bayramiye Kılınç, “Biz o kadar emek veriyoruz, insanlar bu çiçekleri çalıyorlar. Bir dalın kopmaması için emek sarf ediyoruz. İnsanlar bu çiçekleri koparmasın ve çalmasınlar. Bizleri arada küçümseyen kişilerde çıkıyor.Yaptığımız iş küçümsenecek iş değil,emekçi kadınlar olarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Samsun’un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor

Samsun’un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor

Samsun’un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor

Samsun’un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor

Samsun’un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor

Samsun’un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor

Samsun’un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor

Samsun’un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor

Samsun’un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor

Samsun’un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor

Samsun’un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor

Samsun’un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor

Samsun’un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor
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