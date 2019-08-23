Samsun’un Salıpazarı ilçesindeki selde ölü sayısı 2’ye yükseldi. Salıpazarı İlçe Belediye Başkanı Halil Akgül, selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Samsun\u2019un Sal\u0131pazar\u0131 il\u00e7esindeki selde \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 2\u2019ye y\u00fckseldi. Sal\u0131pazar\u0131 \u0130l\u00e7e Belediye Ba\u015fkan\u0131 Halil Akg\u00fcl, selde 2 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.T\u00fcylerin aras\u0131ndan \u00e7\u0131kan\u0131 g\u00f6renler g\u00f6zlerine inanamad\u0131\u015eanl\u0131urfa'daki istismar rakamlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131larCinayet zanl\u0131s\u0131, kad\u0131n elbisesi giyinmi\u015f \u015fekilde yakaland\u0131
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