Samsun’un sanayi tarihine ışık tutacak kitap

Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesinde düzenlenen program ile Samsun’un 1923-1970 yılları arası “İmalat Sanayi Raporu” adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Samsun’da Milli Mücadele’nin 100. yılı anısına Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi tarafından ve Ondokuz Mayıs Üniversitenin (OMÜ) destekleriyle hazırlanan “Samsun İmalat Sanayi Raporu” adlı kitabın tanıtımı ve imza günü yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu olarak bizler de, Milli Mücadele’nin 100. yılı sebebiyle yapabileceğimiz etkinlikleri değerlendirerek ilgili kurullarda tartıştık, farklı öneriler üzerinde çalıştık. Sonuç itibarıyla gerek mesleğimizle ilintili olması gerekse bu zamana kadar üzerinde çalışılmamış olması nedeniyle ’1923-1970 Samsun İmalat Sanayi Raporu’ üzerinde çalışmaya karar verdik. Ondokuz Mayıs Üniversitemizden destek alarak Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bilim adamlarımızdan Prof. Dr. Önder Duman hocamızla çalıştık. Çalışma sürecinde, içerisinde yaşadığımız şehrin imalat sanayi geçmişine yönelik isimlerini ve faaliyetlerini daha önce duymadığımız birçok yeni bilgiyi edinme, öğrenme olanağımız oldu. Tütünün, kara lastiğin, Gıda ve Şekerleme İmalatının, kereste ve mobilya imalatının, meşrubat imalatının Samsunumuzun imalat sanayi geçmişindeki önemini gördük. Umarım yapmış olduğumuz bu çalışma amacına ulaşır, Samsunumuzun geçmişe yönelik imalat sanayine ait merak edilen konularda referans bir kaynak oluşturur" dedi.

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Duman ise, "Sanayi istatistiklerimiz 1927’de başlıyor. En azından ben bu istatistikleri üzerinden bir şeyler bulurum dedim. İstatistikleri yorumlarız bunun üzerine bazı kişilerle görüşürüz düşüncesindeydim. İşin içine girdikten sonra çok kolay olmadığını anladım. İstatistiklere baktığımızda Türkiye geneliyle ilgili bilgiler var Samsun ile ilgili çok az bilgi var. Samsun Ticaret ve Sanayi Odasına özel bir teşekkür borçluyum. 1920 yılından bu yıla kadar yıllıklar hazırlamışlar. Bu yıllıklar çok yardımcı oldu. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar güçlü bir sanayi mirası almamışız bu bir gerçek. Baktığımızda o dönem Fransız şirketinin sahip olduğu bir sigarası fabrikası ve Bafra’da bulunan kereste fabrikası var. En önemli istihdam kaynakları bunlarmış. 40’lı ve 60’lı yıllardan sonra Samsun’da sanayinin şekli değişiyor" şeklinde konuştu.

Akabinde konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk önemli bir ana tanıklık edildiğini belirterek, "Yapılan çalışma gereği 80’li yıllara gitme gereği karşıma çıktı. Önemli bir ana tanıklık ediyoruz. Şehrimiz için anlamlı bir gün. Bu etkinlik diğer odalara da örnek olsun diyorum. Milli Mücadele’yi bu şekilde yaşatarak gelecek nesillere ışık tutarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Samsun İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da bir konuşma yaptı. Konuşmaların sonunda programda emeği geçenlere plaket takdimi yapıldı. Katılanlara imzalı kitap hediye edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

