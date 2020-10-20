Samuel Paty: Fransa'da bir öğretmenin başının kesilmesiyle ilgili soruşturmada bazıları öğrenci 15 kişi gözaltına alındı

Soruşturmaya yakın bir kaynak, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Paty'yi para karşılığı katiline gösteren dört öğrencinin gözaltına alındığını söyledi.

Paty'nin onuruna Çarşamba günü Sorbonne Üniversitesi'nde de bir tören yapılacak.

Fransa'da, Paty'nin onuruna ve ifade özgürlüğünü desteklemek için ülke genelinde yapılan yürüyüşlere on binlerce kişi katıldı.

Öğrenciler dışında gözaltına alınanların Samuel Paty'i öldüren Abdoulakh A.'nın ailesinden dört kişi, Paty'nin çalıştığı okuldaki bir veli ve bilinen bir "radikal İslamcı" olduğu kaydedildi.

Fransa'da, Samuel Paty adlı bir öğretmenin, Muhammed Peygamber'in tartışmalı karikatürlerini öğrencilerine göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesiyle ilgili olareak aralarında öğrecilerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gözaltına alınanlardan, Paty'ye karşı internet üzerinde bir kampanya başlatan bir veli ve Fransız medyasında "radikal İslamcı" olarak tanımlanan bir vaizi, öğretmenin öldürülmesi için "fetva vermekle" suçladı.

Darmanin, cinayeti destekleyen mesajlar paylaştığına inanılan 80 dolayında kişinin sorgulandığını söyledi.

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada "Bu hareketi kararlı bir şekilde taciz etmek ve istikrarsızlaştırmak istiyoruz" dedi.

Hükümet ayrıca, 51 İslami kurumu da soruşturduklarını açıkladı, "Nefreti teşvik eden yayınlar yapan" kuruluşların kapatılacağı belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'da İslamofobiye karşı Kollektif (CCIF) adlı kuruluşu "devlet düşmanı" diye tanımladı.

Fransa'daki Müslüman karşıtı nefret suçlarını gözlemleyen kuruluş, grubun saldırıda "açıkça dahli bulunduğunu" iddia eden bakanı "iftira atmakla" suçladı.

CCIF, saldırının ardından öğretmenin ailesine başsağlığı mesajı iletildiğini belirtti.