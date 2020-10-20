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Samuel Paty: Fransa'da bir öğretmenin başının kesilmesiyle ilgili soruşturmada bazıları öğrenci 15 kişi gözaltına alındı

20.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Fransa'da, Samuel Paty adlı bir öğretmenin, Muhammed Peygamber'in tartışmalı karikatürlerini öğrencilerine göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesiyle ilgili olareak aralarında öğrecilerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Öğrenciler dışında gözaltına alınanların Samuel Paty'i öldüren Abdoulakh A.'nın ailesinden dört kişi, Paty'nin çalıştığı okuldaki bir veli ve bilinen bir "radikal İslamcı" olduğu kaydedildi.

Samuel Paty: Fransa'da bir öğretmenin başının kesilmesiyle ilgili soruşturmada bazıları öğrenci 15 kişi gözaltına alındı

Fransa'da, Samuel Paty adlı bir öğretmenin, Muhammed Peygamber'in tartışmalı karikatürlerini öğrencilerine göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesiyle ilgili olareak aralarında öğrecilerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Öğrenciler dışında gözaltına alınanların Samuel Paty'i öldüren Abdoulakh A.'nın ailesinden dört kişi, Paty'nin çalıştığı okuldaki bir veli ve bilinen bir "radikal İslamcı" olduğu kaydedildi.

Polis, Pazartesi günü zanlıların evlerine 40'a yakın baskın düzenlemişti.

Operasyonların süreceği açıklandı.

Samuel Paty, a well-liked teacher, had been threatened over showing the cartoons

47 yaşındaki Samuel Paty'nin Cuma günü, Paris'in kuzeybatısındaki Conflans-Sainte-Honorine banliyösünde başı kesilerek öldürülmesi, Fransa'da şok etkisi yaratmıştı.

Polis, Paty'nin başını kesen Abdoulakh A.'yı vurarak öldürmüştü.

Fransa'da, Paty'nin onuruna ve ifade özgürlüğünü desteklemek için ülke genelinde yapılan yürüyüşlere on binlerce kişi katıldı.

Paty'nin onuruna Çarşamba günü Sorbonne Üniversitesi'nde de bir tören yapılacak.

Soruşturmada son durum ne?

Soruşturmaya yakın bir kaynak, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Paty'yi para karşılığı katiline gösteren dört öğrencinin gözaltına alındığını söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gözaltına alınanlardan, Paty'ye karşı internet üzerinde bir kampanya başlatan bir veli ve Fransız medyasında "radikal İslamcı" olarak tanımlanan bir vaizi, öğretmenin öldürülmesi için "fetva vermekle" suçladı.

Darmanin, cinayeti destekleyen mesajlar paylaştığına inanılan 80 dolayında kişinin sorgulandığını söyledi.

Samuel Paty için öldürüldüğü okulun önüne çiçekler bırakıldı

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada "Bu hareketi kararlı bir şekilde taciz etmek ve istikrarsızlaştırmak istiyoruz" dedi.

Hükümet ayrıca, 51 İslami kurumu da soruşturduklarını açıkladı, "Nefreti teşvik eden yayınlar yapan" kuruluşların kapatılacağı belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'da İslamofobiye karşı Kollektif (CCIF) adlı kuruluşu "devlet düşmanı" diye tanımladı.

Fransa'daki Müslüman karşıtı nefret suçlarını gözlemleyen kuruluş, grubun saldırıda "açıkça dahli bulunduğunu" iddia eden bakanı "iftira atmakla" suçladı.

CCIF, saldırının ardından öğretmenin ailesine başsağlığı mesajı iletildiğini belirtti.

Samuel Paty neden hedef alındı?

Fransa'Da Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard de, Paty'nin geçen Ekim ayında ifade özgürlüğünü anlatırken, Muhammed Peygamber karikatürlerini göstermesinden bu yana tehdit aldığını söyledi.

Tarih ve Coğrafya öğretmeni Paty, daha önceki yıllarda benzer derslerde yaptığı gibi, rahatsız olabilecek Müslüman öğrencilerin sınıfı terk etmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Konu, mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Muhammed Peygamber karikatürlerini basması nedeniyle özellikle hassas. 2105'te derginin bürosuna düzenlenen ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili dava devam ediyor.

Bazı Fransız Müslümanlar, inançlarından dolayı ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıklarından şikayet ediyor. Bu, ülkede uzun süredir gerilime yol açıyor.

Cuma günkü saldırıda ne yaşandı?

Abdulakh A.'nın Moskova doğumlu 18 yaşındaki bir Çeçen olduğu biliniyor. Olay yerine 100 kilometre uzaklıkta, Normandiya'deki Evreux kasabasında yaşıyordu ve ne Paty ile ne de okuluyla bilinen herhangi bir bağı yoktu.

Zanlı, Cuma öğleden sonra Conflans-Sainte-Honorine'e gitmiş ve öğrencilerden öğretmeni göstermelerini istemişti.

Daha sonra, işten eve yürürken takip etmiş, bir bıçakla saldırdıktan sonra da başını kesmişti.

Görgü tanıkları, zanlının saldırı sırasında tekbir getirdiğini söyledi.

Zanlı, olay yerine gelen polise havalı tüfekle ateş açmış ve polisin açtığı 9 el ateşle öldürülmüştü. Yakındaysa 30 santimetre uzunluğunda bir bıçak bulunmuştu.

Yetkililer, zanlının daha önce, hafif suçlardan mahkemeye çıktığını belirtti.

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