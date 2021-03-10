Samuel Paty: Fransız öğrencinin öldürülen öğretmen hakkında yalan söylediği ortaya çıktı

Fransız medyasının elde ettiği bilgiye göre öğrenci yetkililere verdiği ifadesinde, "Karikatürleri görmedim, bana onları gösteren sınıfımdaki bir kızdı" dedi.

Resmi olarak adı verilmeyen 13 yaşındaki kız öğrenci, babasına Paty'nin, ifade özgürlüğü ve dini değerlere hakaret konusunu işlediği ders sırasında Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösterirken Müslüman öğrencilerden sınıftan ayrılmalarını istediğini söylemişti.

Fransa'da bu cinayet büyük tepki doğurmuş ve ifade özgürlüğünü desteklemek için ülke genelinde yapılan yürüyüşlere on binlerce kişi katılmıştı.

Öğrenci, o gün sınıfta olmadığını itiraf etti.

Samuel Paty adlı öğretmen Ekim ayında ifade özgürlüğü ile ilgili bir ders sırasında, Muhammed Peygamber'in karikatürlerini öğrencilerine göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmüştü.

Fransa'da bir öğrenci, geçen yıl öldürülmeden önce öğretmen Samuel Paty hakkında doğru olmayan iddiaları yaydığını itiraf etti.

Öğrencinin avukatı Mbeko Tabula Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte, "Sınıf arkadaşları ondan sözcü olmasını istediği için, kendini kapana kısılmış hissettiği için yalan söyledi" dedi.

Öğrencinin babası, kızının anlattıkları üzerine öğretmeni şikayet etmiş ve olay ile ilgili sosyal medya kampanyası başlatmıştı. Paty'yi ve okulunu da teşhir etmişti.

Savcılar, cinayetten kısa bir süre sonra, Paty'ye karşı online kampanya ile cinayet arasında "doğrudan bir nedensel bağlantı" olduğunu söylediler.

18 yaşındaki fail Abdullakh Anzorov, saldırıdan kısa bir süre sonra polis tarafından vurularak öldürüldü.

Daha sonra, tarih ve coğrafya öğretmenine karşı yürütülen kampanyanın, önceki günlerde yaşananların çarpıtılmış bir anlatısına dayandığı ortaya çıktı.

Önceki yıllarda ifade özgürlüğü üzerine benzer derslerde yaptığı gibi Paty, öğrencileri Muhammed Peygamber'in bir tasvirini göstermek üzere olduğu konusunda uyardı ve rahatsız olacağını düşünen herkesin gözlerini kapatabileceğini söyledi.

Öğrenci başlangıçta öğretmenin Müslüman öğrencilerden sınıfı terk etmelerini istediğini iddia etmişti. Buna itiraz ettiğinde ise okuldan uzaklaştırıldığını belirtmişti. Le Parisien gazetesine göre, halbuki öğrenci dersten önceki gün sürekli devamsızlık yaptığı gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılmıştı.