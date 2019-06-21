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SAMULAŞ borçlanacak, üniversite hattı açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Meclisi, komisyondan gelen 31 maddeyi oylayarak kabul etti.Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı 13.

SAMULAŞ borçlanacak, üniversite hattı açılacak

Samsun Büyükşehir Meclisi, komisyondan gelen 31 maddeyi oylayarak kabul etti.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı 13. birleşiminin 1.oturumuna ait toplantı, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddesi arasında yer alan Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. Sanayi ve Ticaret AŞ.’nin (SAMULAŞ) maliyetlerindeki artış ve üniversite kampüs içi hattının devreye alınması, sistemin modernizasyonu ile alt yapı iyileştirme çalışmaları sebebiyle 15 milyon liraya ihtiyaç duyulduğu maddesi oy çokluğu ile meclisten geçti. Ancak sermayesinin yüzde 96,96 oranla Büyükşehir Belediyesine ait olan SAMULAŞ’ın mali verilerinin incelenmesi sonucunda 5 milyon 400 bin liraya borçlanmasına karar verildi.

5 mahalleye şehit ve gazi olanların isimleri verildi
Samsun Bafra ilçesinde 4 mahalleye ve 19 Mayıs ilçesinde bulunan 1 mahalleye şehit ve gazi olanların isimleri verildi. Alınan kararlar doğrultusunda; Bafra ilçesi Ağıllar Mahallesi’nde bulunan yolun Ezogelin Sokak adının “Şehit Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı” olarak değiştirilmesine, Bafra ilçesinde bulunan Emirefendi Mahallesi’nde bulunan yolun Okul 1. Sokak adının “Şehit Jandarma Er Ramiz İleri” olmasına, Bafra ilçesi Altınyaprak Mahallesi’nde bulunan yolun Çiçekli Sokak adının “Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Kayhan Çizmeci” olmasına, Bafra ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan yolun Şafak 1. Sokak adının “Gazi Jandarma Er Sedat Önder” olarak değişmesine,19 Mayıs ilçesinde Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan yolun Nergiz Sokak olan adının “Gazi Selim Yılmaz” olarak değiştirilmesine karar verildi.

SAMULAŞ borçlanacak, üniversite hattı açılacak

SAMULAŞ borçlanacak, üniversite hattı açılacak

SAMULAŞ borçlanacak, üniversite hattı açılacak

SAMULAŞ borçlanacak, üniversite hattı açılacak

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