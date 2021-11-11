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Samuray kılıcı nedir? Samuray kılıcı ne için kullanılır? İşte korkunç cinayette kullanılan kılıç...

11.11.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mimar olduğu bilinen ve İstanbul’a eğitim için gelen 28 yaşındaki Başak Cengiz, samuray kılıcı ile saldırıya uğradıktan sonra yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hiç tanımadığı bir kişi tarafından sokak ortasında öldürülen Cengiz'in vefatı sonrası samuray kılıcının ne olduğu merak edildi. Peki Samuray kılıcı nedir? Samuray kılıcı ne için kullanılır? İşte korkunç cinayette kullanılan kılıç...

Samuray kılıcı nedir? Samuray kılıcı ne için kullanılır? İşte korkunç cinayette kullanılan kılıç...

İstanbul’a eğitim için gelen 28 yaşındaki Başak Cengiz, önceki gün samuray kılıcı ile saldırıya uğradıktan sonra yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Korkunç cinayetin ardından samuray kılıcının ne için kullanıldığı araştırılıyor. Peki Samuray kılıcı nedir?

SAMURAY KILICI NEDİR?

Diğer ismiyle Katana olarak da bilinen samuray kılıcı Japonların kullandıkları geleneksel bir kılıç olarak biliniyor. Kavisli, tek ağızlı, iki elle tutulabilecek kadar uzun saplı bir Japon kılıcı Japon samurayı tarafından kullanılan, geleneksel tek-yönlü, kıvrık kılıç çeşididir.

SAMURAY KILICI NE İÇİN KULLANILIR?

Vakizaşi ya da şoto ile veya tanto ile eş olarak bilinen katana, buşi sınıfı savaşçılar olan bukeler tarafından kullanılmaktaydı. İki silah beraber olduğunda büyük-küçük anlamına gelen dayişo olarak adlandırılır ve samurayların kişisel onur ve sosyal gücünü temsil ederdi. Uzun kılıç açık alanda yapılan dövüşlerde kullanılmakta ve kısa kılıç yan silah olarak taşınmaktadır. Ayrıca saplama amacıyla ya da yakın dövüşlerde ve seppuku için kullanılırdı.

BAŞAK CENGİZ CİNAYETİ NEDİR?

İstanbul Ataşehir'de aynı sitede oturan kişi tarafından kılıçla yaralanan Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Barbaros Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Başak Cengiz (28), henüz belirlenemeyen nedenle aynı sitede yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla yaralanmıştı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Can Göktuğ Boz Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


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