Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in annesi torunun sözlerini anlatırken gözyaşlarına boğuldu: "Ayak çırpınışlarını unutamıyorum"

Ankara'da yaşayan ve eğitim için 2021 yılında İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Mimar Başak Cengiz, 9 Kasım akşamı Ataşehir Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta konakladığı eve doğru giderken, hiç tanımadığı 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz tarafından kılıçlı saldırıya uğradı.

Boz'un samuray kılıçlı saldırısında ağır bir şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kazanamadı ve 10 Kasım'da hayatını kaybetti.

ANNE CENGİZ TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDI

Cengiz'in vefatının üzerinden yaklaşık olarak 3 yıl geçerken, genç kızın acılı annesi Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

TORUNU İLE YAŞADIĞI KONUŞMAYI ANLATTI

Torunu ile yaşadığı bir konuşmayı aktaran anne Cengiz, "'Anneanne ben babama anneme bile söyleyemediğim, sana da söylemekte tereddüt ettiğim bir üzüntüm var' dedi. O kadar telaşlandım ki inanın. Hemen sarıldım, mutlaka söylemelisin dedim. Ne dedi biliyor musun?" ifadelerini kullandı.

"AYAK ÇIRPINIŞLARINI UNUTAMIYORUM"

Açıklamalarına devam eden Cengiz daha sonra, "İnternette teyzesinin olayını izlemiş. Diyor ki, 'anneanne teyzemin ayak çırpınışlarını unutamıyorum'" dedi.