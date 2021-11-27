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Samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Bakan Derya Yanık’tan Başak Cengiz cinayetiyle ilgili açıklama

27.11.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz cinayetiyle ilgili görüntüleri sızdıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, görev ve sorumluluk ihmali olan kişiler varsa onlarla alakalı da suç duyurusunu yapacaklarını söyledi.

Samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Bakan Derya Yanık’tan Başak Cengiz cinayetiyle ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Samsun ziyareti kapsamında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret etti. Burada bakanlık ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Yanık, İstanbul Ataşehir’de samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz olayında kamuoyuna yansımaması gereken görüntüleri sızdıran kişilerle ilgili açıklamada bulundu.

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GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Cinayet görüntülerinin sızması hakkında konuşan Bakan Yanık, “Şiddetle mücadele noktasında yasama kısmında yargı ile alakalı biz aynı zamanda hak savunuculuğu yapan bir bakanlığız. Şiddet vakası meydana geldiğinde mağdur ya da bir can kaybında mağdurun ailesi adına davalara müdahil oluyoruz. Davaları da doğrudan doğruya bir taraf olarak takip ediyor, faillerin hak ettikleri cezayı almaları içinde infazlarının sağlanması için de çabalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu devam edecek. Bu anlamda olabilecek tüm hukuki imkanları; bunun son örneği Başak Cengiz cinayeti. Hepimizi çok derinden yaralayan bir mesele. Orada sadece davaya bekleme aşaması değil aynı zamanda o görüntülerin hiç kamuoyuna sızmaması, yansımaması gereken görüntüleri sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Görev ve sorumluluk ihmali olan başka kişiler varsa onlarla alakalı da suç duyurusunu yapacağız. Davayı da ayrıca takip edeceğiz. Bir şekilde davaya müdahil olmak değil, o davanın gerçekten bir avukatı olarak, müdafi olarak elimizden gelen her türlü çabayı bakanlık olarak şiddet mağdurları lehine göstereceğiz ve göstereceğiz” dedi.

İHA

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