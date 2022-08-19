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Samuray kılıcıyla yakalandı! 6 ayrı suçtan aranıyordu...

19.08.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. 6 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.G. isimli şüpheli de yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve Samuray kılıcı ele geçirildi.

Samuray kılıcıyla yakalandı! 6 ayrı suçtan aranıyordu...

2015 yılında cezaevinden firar etmiş hükümlü ya da tutuklunun kaçması, tehdit, çocuğun cinsel istismarı ve hakaret gibi 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan M.G. isimli şahsa ait Bodrum İlçesinde iki farklı adreste arama yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bomba arama köpeği ‘Vana’ ile yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 26 adet tabanca mermisi, bir metre uzunluğunda Samuray Kılıcı, kılıç sandığı, dizüstü bilgisayar, tablet ve 37 adet CD ele geçirildi.

Olayla ilgili M.G. ve B.G. isimli şahıslar yakalanırken, haklarında adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kılıç samuray
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