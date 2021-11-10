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Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı: Evden cinayet işlemek için çıktım!

10.11.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan üniversite öğrencisi Can Göktuğ Boz'un ifadesi ortaya çıktı. 27 yaşındaki Boz ifadesinde, evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını, erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdiğini söyledi.

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı: Evden cinayet işlemek için çıktım!

Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre kadına arkadan yaklaşan şüpheli, hiç bir şey söylemeden elindeki yaklaşık 75 cm uzunluğundaki samuray kılıcını peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar kılıcı saplamaya devam eden şüpheli daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

CİNAYET ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Olayın duyulması üzerine İstanbul polisi alarma geçti. Olay yerine giden ekipler, vahşi cinayetin işlendiği anın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde bir süre yolda tek başına bekleyen şüphelinin, daha sonra yürüyerek ilerleyen Başak Cengiz'in peşine takıldığı, kılıcı çekerek aniden ona saplamaya başladığı görüldü. Olay sırasında neye uğradığını anlayamayan kadının çığlıklarına aldırış etmeden saldırıyı sürdüren şüphelinin yere düşmesine rağmen kılıcı saplamaya devam ettiği görüldü. Genç kızın hareketsiz kalmasının ardından şüphelinin olay yerinden yaya olarak hızla uzaklaştığı görüldü.

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ÖLDÜRÜLMESEYDİ CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'YA DÖNECEKTİ

Olayda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in Ankara'da ikamet ettiği, geçici görevle İstanbul'da bir inşaat firmasında görevlendirildiği bu olaya kurban gitmese görevini tamamlayıp cumartesi günü evine döneceği öğrenildi. Başak Cengiz'in her akşam servisle eve gittiği, ancak olay günü işleri olduğu için yürüyerek gitmeyi tercih ettiği belirlendi.

POLİS ŞÜPHELİYİ HEMEN YAKALADI

Polis bu güvenlik kameralarını kullanarak şüphelinin olayın meydana geldiği lüks sitenin içine doğru kaçtığını belirledi. Yapılan çalışmada lüks sitede tek başına oturduğu öğrenilen şüphelinin evine polis baskın yaptı. Yapılan baskında şüpheli Can Göktuğ Boz gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan samuray kılıcının da bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin ayrıca, 5 yıl boyunca psikoloğa gittiği ve 17 gün boyunca uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi.

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ŞÜPHELİ İKİ ÜNİVERSİTE BİRDEN OKUYORMUŞ

Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüphelinin özel bir üniversitenin mühendislik bölümünde okuduğu, ayrıca Açık öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ne de kayıt yaptırdığı öğrenildi. Babası bir inşaat firmasında Mühendis koordinatör, annesi ise avukat olan şüphelinin Ataşehir'deki evinde yalnız yaşadığı belirlendi. Poliste oldukça sakin görülen şüphelinin verdiği 3 sayfalık ifadesinde işlediği cinayeti büyük bir soğukkanlılıkla anlattığı öğrenildi.

"EVDEN CİNAYET İŞLEMEK İÇİN ÇIKMIŞ"

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını, erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdiğini anlattığı öğrenildi. Polisteki ifadesinde kılıçları çok sevdiğini anlatan şüphelinin evinde bulunan kılıçların hepsini internet ya da mağazalardan aldığını ve hepsinin kendisine ait olduğunu söylediği belirtildi. Şüphelinin kılıcı gizleyerek sokakta bir süre kurbanının gelmesini beklediği, ardından genç kızın peşine düşerek cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Şüphelinin cinayetten sonra evine çıktığı, olayda kullandığı samuray kılıcını banyoda yıkayarak temizlediği tespit edildi. Şüphelinin ifadesinin sonunda pişman olduğunu söyleyerek "Pişmanım böyle bir hatayı bir daha hiç yapmayacağım." dediği belirtildi. Şüphelinin geçmişte 17 gün uyuşturucu kullandığı için bir hastanede tedavi gördüğü ayrıca 5 yıl psikolojik destek aldığı tespit edildi. Ancak şüpheli Can Göktuğ Boz'un son üç yılda hiç bir doktora başvurmadığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ataşehir
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