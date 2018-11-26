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San Diego-Tijuana Sınır Kapısında Geçişler Durduruldu

26.11.2018 00:47 | Son Güncelleme

Amerika, San Diego’yla Meksika’nın Tijuana kenti arasındaki geçiş noktasında bütün sınır trafiğini durdurdu

San Diego-Tijuana Sınır Kapısında Geçişler Durduruldu

Amerika, San Diego’yla Meksika’nın Tijuana kenti arasındaki geçiş noktasında bütün sınır trafiğini durdurdu.

ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Dairesi, yüzlerce mültecinin sığınma başvurusu talebiyle sınıra akın etmesi nedeniyle San Diego ve Meksika’nın Tijuana kenti arasındaki sınır trafiğinin durduğunu bildirdi.

Böylece San Ysidro sınır kapısında trafik iki taraflı olarak durdu.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan ve yolda sayıları beş bini bulan mülteciler ülkelerindeki yoksulluk ve şiddet olaylarından kaçarak ABD’ye sığınmak istiyor.

Pazar günü Tijuana’da polis bir protesto gösterisine müdahale etti. Bazı protestocular Amerikan tarafına geçmeye çalıştıklarını belirtti.

Trump yönetimi ise karavanın yola çıktığı günden itibaren sınırda önlemleri arttırdı. Başkan Donald Trump, sınır devriye görevlilerine destek olması için sınıra çok sayıda asker gönderdi.

Son olarak Washington Post gazetesi göçmen olmak isteyenlerin sığınma başvurusu süreci sona erene kadar Meksika’da kalması yönünde iki hükümet arasında uzlaşı sağlandığını bildirmişti.

Ancak Meksikalı yetkililer bunu yalanlamıştı.

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