San Francisco'dan Türkiye'ye YouTube Köprüsü

Silikon Vadisi’nde kurduğu teknoloji şirketiyle genç yaşına rağmen önemli bir başarıya imza atan Levent Şapçı, Amerika’daki ekosistemi Türkiye’ye tanıtmak ve Türklerin bu ülkede kazandığı bilgi ve deneyim birikimini Türkiye’ye aktarmayı amaçlıyor.

“Bu YouTube kanalıyla buradaki Türkler neler yapıyor ve onların deneyimleri neler bu konu hakkında videolar çekiyorum. Türkiye’deki genç arkadaşlara iletmeye çalışıyorum. Türkiye’ye gittiğimde genç arkadaşlarla buluşmaya çalışıyorum” diyen Levent Şapçı, kanalın üç ana hedefini şöyle açıklıyor: Teknolojinin merkezi olarak kabul edilen Silikon Vadisi’ndeki Türkleri bir araya getirerek, aralarında bir bağ oluşturmak, deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlamak ve de Türkiye’deki gençleri motive etmek.

“Şimdi niye bu YouTube kanalını kurdun, vaktini harcıyorsun diye soracak olursanız, bu YouTube kanalından sıfır para kazanıyorum. Bana finansal olarak bir katkısı yok. Kişisel olarak çok katkısı var tabii. 3 ana amacı var. Birincisi; Silikon Vadisi’nde özellikle 5-6 senedir inanılmaz büyük bir Türk çevresi oluştu. Birçok büyük teknoloji şirketinde, irili ufaklı, yüzlerce hatta binlerce Türk çalışıyor. Bir kere bu kanallarda kimler var, kimler çalışıyor, hangi Türkler var ve ne iş yapıyorlar ve ne deneyimleri kazanmışlar? Bunun bir haritasını oluşturmak bu kanalın amacı. Türkiye’deki insanlar buradaki Türkler neler yapıyor, nelerle meşguller, kimler burada? Bunu öğrenmeleri ve buradaki Türkler için de bu çok önemli ki bu network oluşsun ve buradaki Türkler açıkçası birbirimizi kullanalım. Ve bir toplum ve bir grup olarak burada ilerleyelim. Ve buradaki Türk momentumunu Türkiye'deki insanlara ve Türkiye’ye nasıl katkı yaratabilir bu şekilde kullanmak. O yüzden bir kere bunun bir haritasını çıkartmak. Kanalın birinci amacı bu. İkincisi; buradaki Türkler çok farklı alanlarda, çok farklı şirketler, Türkiye’de olmayan alanlarda, şirketlerde çok büyük deneyimler ve bilgiler kazanıyor. Bu deneyim ve bilgileri Türkiye’deki genç arkadaşlara nasıl aktarabiliriz? İkinci amacı da bu. O yüzden buradaki Türklerle videolar çekiyoruz, deneyimlerini paylaşıyorlar ki Türkiye’deki üniversitede okuyan arkadaşların vizyonu açılsın, çok farklı alanlarda neler olup bitiyor bunu görsünler. Üçüncü amacı da ‘bakın bunlar yapılabiliyormuş’ diyerek Türkiye’deki insanları motive etmek. Şimdi baktığınız zaman bu Silikon Vadisi’nde neler olup bitiyor, kimler neler yapıyor, bunları anlatırken, tabii ki birçok insan buraya özenecek, buraya gelmeye çalışacak. Zaten az önce de söylediğim gibi akacak kan damarda durmaz. Muhakkak buraya bir akış olacaktır. 10 bin kişi bu videoları izleyecek olursa belki onların arasından bir 10 ya da 15 tanesi buraya gelecek, buraya gelmek için motivasyon sahibi olacak, bunun da aslında hiçbir zararı yok. Hatta çok büyük faydası var. Çünkü buradaki Türk toplumu ne kadar büyürse, o momentumu kullanarak hem buradaki Türkler açısından hem de Türkiye açısından, Türkiye’ye fayda açısından buradaki Türk toplumunun büyümesi açısından o kadar önemi var. Öte yandan 15 kişi diyelim ki o 10 bin kişiden buraya geldi, geri kalanlar da buradaki vizyona sahip olarak belki Türkiye’de kendi girişimini yapmaya çalışacak. O yüzden öyle bir artısı olabilir. Motivasyon sahibi kazanacak gençler, daha fazla çalışmanın önemini anlayacak. Buradaki insanları başarıya ulaştıran kafa yapıları neler, onları kendilerine örnek alacaklar. Yani tamamen pozitif bir şekilde hem Türkiye’de kalan insanları hem de Türkiye’den buraya gelen insanları pozitif bir şekilde etkilemek için böyle bir girişim” diyen Levent Şapçı’yı buna teşvik edense Silikon Vadisi’nin esnek yapısı ve cesaret veren ortamı olmuş. Bu özelliklere biraz deneyim, biraz da destek eklenince başarı kaçınılmaz olmuş.