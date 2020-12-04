HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. San Fransisco'da apartmanlarda sigara içmek yasak, esrar içmek serbest

San Fransisco'da apartmanlarda sigara içmek yasak, esrar içmek serbest

04.12.2020 11:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
San Fransisco'da apartmanlarda sigara içmek yasak, esrar içmek serbest

ABD'nin San Fransisco kentinde, pasif içiciliğin sağlığa olumsuz etkilerini önlemek amacıyla apartmanlarda sigara içilmesi yasaklanırken, esrar içilmesi serbest kalmaya devam edecek.

Guardian gazetesinin haberine göre, kentte belediye meclisi işlevi gören 11 üyeli Denetim Kurulu'nda yapılan oylamada, sigara yasağı 1'e karşı 10 oyla kabul edilirken, esrarın muaf tutulması 3'e karşı 8 oyla geçti.

Kurulun önüne gelen ilk tasarıda, sadece tıbbi amaçlarla kullanılan esrarın muaf tutulması öngörülüyordu, ancak daha sonra kurul, eyalet yasaları esrar içilmesini tüm kamusal alanlarda yasakladığından, genel olarak tüm esrar kullanımını yasak kapsamı dışında bıraktı.

Kurul Üyesi Rafael Mandelman, apartmanlarda esrar içilmesini yasaklamanın, esrar kullanıcılarının yasal olarak esrar içebilecekleri tek yeri de elinden alacağını söyledi.

Mandelman "Tütün ve esrar içicileri, eyalet yasalarına göre tamamen farklı pozisyonlarda. Apartmanlarda sigara içemeyen tiryakiler, çıkıp kaldırımda içebilir. Sigara içebilecekleri diğer kamusal alanlar da var. Esrar kullanıcılarının bu alternatifi yok" dedi.

'KANITLANMIŞ ZARARI YOK'

Kurula bir mektup yazan Onkoloji Uzmanı Donald Abrams da "Pasif esrar içiciliğinin insanlara kanıtlanmış bir zararı yok. Esrar dumanı, asıl kullanıcılarda bile hiç artan ölüm oranlarıyla ilişkilendirilmedi. Asıl kullanıcılarda akciğer kanseri, kronik solunum yetmezliği ve sağlığa diğer ciddi etkilerde bulunduğu da görülmedi" dedi.

Kararın yürürlüğe girebilmesi için gelecek hafta tekrar oylanması ve Belediye Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

Yürürlüğe girmesi halinde, ihlal edenlere 1000 dolara kadar para cezası verilebiliyor, ancak evden tahliye edilme sebebi olarak kullanılamıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci buldukları aşıyı kendilerine yaptı mı?Uğur Şahin ve Özlem Türeci buldukları aşıyı kendilerine yaptı mı?
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Gece vakti kabusu yaşadılar! Korkuyla dışarı fırladılar

Gece vakti kabusu yaşadılar! Korkuyla dışarı fırladılar

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Uğur Şahin ve Özlem Türeci buldukları aşıyı kendilerine yaptı mı?

Uğur Şahin ve Özlem Türeci buldukları aşıyı kendilerine yaptı mı?

İsrail’den şaşırtan iddia: İran Türkiye’yi vurabilir

İsrail’den şaşırtan iddia: İran Türkiye’yi vurabilir

Pfizer aşısında ilk kriz: Dağıtım hedefi yarıya düştü

Pfizer aşısında ilk kriz: Dağıtım hedefi yarıya düştü

ABD’den kritik hamle: Türkiye’ye yaptırımın önü açıldı

ABD’den kritik hamle: Türkiye’ye yaptırımın önü açıldı

Pandemiyle ayrılan çiftler: Koronavirüs yüzünden boşandık

Salgın bazılarına yaramadı!

Biden: Dr. Fauci güvenli dediği takdirde kamuoyu önünde aşı olacağım

Biden, Dr. Fauci'den Kovid-19 ekibine katılmasını istedi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.