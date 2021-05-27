San Jose Saldırısında Can Kaybı 9’a Çıktı

California eyaletinin San Jose kentinde bir tren bakım istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. 2012 yılından bu yana istasyonda bakım görevlisi olarak çalışan saldırgan 57 yaşındaki Samuel Cassidy’in elektronik tamircisi olduğu ve en az 2012'den beri bu işyerinde çalıştığı bildirildi. Cassidy’in eski eşi Cecilia Nelms, gözyaşları içinde, Cassidy’nin on yıldan daha uzun bir süre önce işyerinde insanları öldürmekten bahsettiğini söyledi. Nelms, Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, "Ona asla inanmadım ve bu asla olmadı. Ta ki şimdiye kadar" dedi. Gazetecilere verdiği demeçte, polis ekipleri kapıdan girdiğinde saldırganın hala ateş ettiğini anlatan Santa Clara İlçe Şerifi Laurie Smith, polisin kendisini görmesi üzerine kendi hayatına son verdiğini açıkladı. Santa Clara İlçesi adli tıp görevlisi 49 yaşındaki Alex Ward Fritch, San Francisco Körfez Bölgesi’ndeki medya kuruluşlarına açıklama yaparak can kaybı sayısının 9’a yükseldiğini doğruladı. Bu kişi saldırıda ağır yaralanmış ve hemen hastaneye kaldırılmıştı.

İki emniyet görevlisi de saldırganın 57 yaşındaki Samuel Cassidy olduğunu doğruladı. Soruşturma devam ettiği için Cassidy’nin saldırıyı neden düzenlediğine ilişkin bir açıklama yapılmazken, eski eşi, o zamanlar Cassidy’nin kendisine verilen adil olmayan görevler nedeniyle eve öfkeli ve kızgın geliyor olduğunu anlattı. Nelms, 2005'teki boşanma davasına kadar yaklaşık 10 yıl Cassidy ile evli kaldığını ve onunla yaklaşık 13 yıldır görüşmediğini söyledi. Associated Press haber ajansı, USA Today gazetesi ve Northeastern Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre, bu, bu yılki 15’nci toplu silahlı saldırı oldu ve her bir saldırıda en az dört kişi olmak üzere toplam 86 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından Başkan Joe Biden, Beyaz Saray'da bayrakların yarıya indirilmesi emrini verdi ve bir kez daha Kongre’yi silahlı şiddeti sona erdirmek için harekete geçirmeye çağırdı. Biden yaptığı açıklamada, "Her bir kurşunun aldığı her hayat, ulusumuzun ruhuna işler. Daha fazlasını yapabiliriz ve yapmalıyız," dedi.

California Valisi Gavin Newsom saldırının ardından olay yerini ziyaret etti ve ardından ülkedeki bu son toplu katliam hakkında duygusal bir konuşma yaptı. Newsom, "Bazılarımızın bu konuda hissettiği bir uyuşukluk var. Bunda da bir aynılık var. Amerika Birleşik Devletleri'nde neler olup bittiğiyle ilgili lanet soru soruluyor mu?" ifadelerini kullandı. Saldırı iki binada gerçekleşti ve meslek hayatları boyunca otobüs ve hafif raylı sistem işletmecisi, tamirci, hat görevlisi ve müfettiş yardımcısı olarak çalışan kişiler hayatını kaybetti. Bu kişilerden biri 1999'dan bu yana bu kurumda çalışıyordu. Saldırıda hayatını kaybeden kurbanların isimleri ve yaşları şöyle: 42 yaşıdaki Paul Delacruz Megia, 36 yaşındaki Taptejdeep Singh, 29 yaşındaki Adrian Balleza, 35 yaşındakiJose Dejesus Hernandez, 49 yaşındakiTimothy Michael Romo, 40 yaşındaki Michael Joseph Rudometkin, 63 yaşındakiAbdolvahab Alaghmandan, ve yine 63 yaşındaki Lars Kepler Lane. Sözcü Joy Alexiou, saldırıda yaralanan veSanta Clara Tıp Merkezi’nde tedavisi devam eden başka bir kişinin durumununda kritik olduğunu söyledi.