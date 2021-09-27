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San Marino'da referandumla kürtaj yasağı kaldırıldı: 'Artık köle değiliz'

27.09.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya sınırları içinde yer alan mikro-devlet San Marino'da yapılan referandumla kürtaj yasağı kaldırıldı. Pazar günü yapılan referandumda 12 haftaya kadar gebeliklerin gönüllü olarak sonlandırılmasına izin veren yasal değişiklik yüzde 77 oyla kabul edildi.

San Marino'da referandumla kürtaj yasağı kaldırıldı: 'Artık köle değiliz'

İtalya sınırları içinde yer alan mikro-devlet San Marino'da yapılan referandumla kürtaj yasağı kaldırıldı.

Pazar günü yapılan referandumda 12 haftaya kadar gebeliklerin gönüllü olarak sonlandırılmasına izin veren yasal değişiklik yüzde 77 oyla kabul edildi. Yasal değişiklikle, annenin hayatının tehlikede olması ya da fetüste ciddi bir anomali belirlenmesi durumunda 12 haftadan sonra da kürtaja izin verilecek.

Yaklaşık 33 bin nüfuslu ülkede referanduma katılım oranı yüzde 41 oldu.

Avrupa'nın en küçük devletlerinden olan ve nüfusu ağırlıkla Katoliklerden oluşan San Marino kürtajın tamamen yasak olduğu son Avrupa ülkelerindendi.

1865'ten bu yana geçerli olan yasakla kürtaj yaptıran kadınların 3 yıla kadar, operasyonu yapan doktorların da 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyordu.

Kadınlar kürtaj yaptırabilmek için İtalya'ya gitmek zorunda kalıyordu

Bugüne kadar bu cezalar uygulanmasa da yasal değişikliği destekleyenler, San Marino'daki kadınların kürtaj yaptırabilmek için İtalya'ya gitmek zorunda kaldığını vurguluyordu.

İtalya'da kürtaj 1978'den beri yasal olsa da özellikle devlet hastanelerinde uygulamada güçlükler yaşandığı, kadınların 2 bin euro'ya kadar ücretler ödemek zorunda kalabildiği belirtiliyor.

San Marino'da, Katolik Kilisesi ile yakın ilişki içindeki iktidardaki Hristiyan Demokratik Parti kürtaj yasağının kaldırılmasına karşı çıkıyor ve halka referandumda "Hayır" oyu verilmesi çağrısı yapıyordu.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, geçen haftalarda kürtajı "cinayet" diye nitelemişti. San Marino Piskoposu Monsenyör Andrea Turazzi de kilisenin kürtaja izin verilmesine "kesinlikle karşı" olduğunu söylemişti.

Kadınlar Birliği: Tarihi bir gün

Referandum çağrısını yapan San Marinolu Kadınlar Birliği ise "Kürtaj son seçenek olmalı ancak güvenli, yasal ve erişilebilir olmalı" diyordu.

Kürtajın yasallaşmasını destekleyenler, yasakların kürtajları ortadan kaldırmadığını belirtiyordu. Yasaklar nedeniyle kürtaj için kadınların yurt dışına gitmek zorunda kalabildiği, buna imkanı olmayanlarınsa sağlıklarını tehlikeye atan güvensiz yöntemlere başvurabildiği vurgulanıyordu.

San Marinolu Kadınlar Birliği'nden Doktor Francesca Antonia Nicolini sonuçların açıklanmasının ardından, "26 Eylül 2021 tarihi bir gün. Çünkü ülke konuştu ve kadınların, San Marino vatandaşlarının, insan onuruna sahip olduklarına karar verdi" dedi.

Nicolini, yıllardır zorlu bir mücadele verdiklerini vurgulayarak "Artık köle değiliz, nihayet haysiyet sahibi insanlarız" diye ekledi.

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