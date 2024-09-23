HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SANA duyurdu! Beşşar Esed kısmi af kararı aldı

SANA duyurdu! Beşşar Esed kısmi af kararı aldı

23.09.2024 00:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in, 22 Eylül 2024 tarihinden önce ülke içinde ve dışındaki asker kaçakları, işlenen kabahatler ve diğer bazı suçlar için kısmi af kararı çıkardığı bildirildi. "Topluma ve devlete şiddetli saldırı mahiyetindeki kabahatler", rüşvet, bazı sahtecilik suçları, kamu ahlakına aykırı fiiller ve bazı hırsızlıkların af kapsamı dışında tutulduğu belirtildi.

SANA duyurdu! Beşşar Esed kısmi af kararı aldı

Suriye yönetiminin haber ajansı SANA'nın haberinde, konuyla ilgili kararnamede, "içeride ve dışarıdaki asker kaçaklarına, saklananlar ve adaletten kaçanlara verilecek cezalar için af öngörüldüğü" belirtildi.

thumbs_b_c_a576881e37f803201a375299c5eb90eb

O SUÇLAR AF KAPSAMI DIŞINDA TUTULDU

"Topluma ve devlete şiddetli saldırı mahiyetindeki kabahatler", rüşvet, bazı sahtecilik suçları, kamu ahlakına aykırı fiiller ve bazı hırsızlıkların af kapsamı dışında tutulduğu belirtildi.

Ancak "topluma ve devlete şiddetli saldırı mahiyetindeki kabahatler" ifadesindeki kabahatlerin neler olduğunun açıkça belirtilmemesi dikkati çekti.

"AF KARARI ASKERİ VE SİYASİ MUHALEFETİ KAPSAMIYOR"

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, af kararına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kararname aracılığıyla Suriye yönetiminin, uluslararası topluma ulusal uzlaşma ve yaptırımların hafifletilmesinden yana olduğunu göstermeye çalıştığını söyledi.

"Af kararı askeri ve siyasi muhalefeti kapsamıyor." diyen Mustafa, ayrıca kararın, ordudan silahını alarak ayrılan askerleri kapsamadığını dile getirdi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
af Beşar Esad
En Çok Okunan Haberler
Korkunç kaza! Sürücü ağır yaralandı, eşi yanarak can verdi

Korkunç kaza! Sürücü ağır yaralandı, eşi yanarak can verdi

Üniversite kaydı kabusa dönüştü! Anne ve baba öldü, sadece genç kız kurtuldu

Üniversite kaydı kabusa dönüştü! Anne ve baba öldü, sadece genç kız kurtuldu

Yaşlı adam torunu yaşındaki market çalışanını taciz etti

Yaşlı adam torunu yaşındaki market çalışanını taciz etti

Beşiktaş 3 puanı 90+2'de kurtardı! Arda Turan bir ilki yaşadı

Beşiktaş 3 puanı 90+2'de kurtardı! Arda Turan bir ilki yaşadı

Nuri Şahin bir yenildi pir yenildi! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

Nuri Şahin bir yenildi pir yenildi! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

Gençler arasında en çok sevilen siyasetçiler kimler?

Gençler arasında en çok sevilen siyasetçiler kimler?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.