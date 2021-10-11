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  4. Sana Söz dizisinden ilk fragman yayınlandı! Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan başrollerde

Sana Söz dizisinden ilk fragman yayınlandı! Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan başrollerde

11.10.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star’da yayınlanacak olan yeni dizi ‘Sana Söz’ün nefes kesen ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı dizide; herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşacak.

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Star’ın yeni dizisi Sana Söz’ün ilk tanıtımı dün akşam izleyici ile buluştu. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın’ın kaleme alıyor.

ELİF’LE ÖMER’İN HİKAYESİ…

Bir düzen var yıllardır süre gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir düzen... Bu düzende roller biçilmiştir hepimize... Birileri öldürülür, kaybolur, katledilir ve hayatları ziyan olur. Kimi bu düzenin parçası olmayı seçer, uzaktan izler sadece olan biteni... Ama bazısı da vardır ki baş kaldırır. Savaşmayı, mücadele etmeyi seçer. Yitip giden bu hayatlar içinyüreğini koyar ortaya... Susmaz, ezberleri bozar, boyun eğmez! Adalet için baş kaldıranların, boyun eğmeyenlerin hikayesidir bu... Herkese, her şeye rağmen inandıklarıuğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi... İki yaralı aşığın kaderi, birlik olup mücadele etmektir. Onlara bu hayatta biçilmiş rol; savaşmaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya Nehir Erdoğan
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