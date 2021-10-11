Sana Söz dizisinden ilk fragman yayınlandı! Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan başrollerde

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Star’ın yeni dizisi Sana Söz’ün ilk tanıtımı dün akşam izleyici ile buluştu. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın’ın kaleme alıyor.

ELİF’LE ÖMER’İN HİKAYESİ…

Bir düzen var yıllardır süre gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir düzen... Bu düzende roller biçilmiştir hepimize... Birileri öldürülür, kaybolur, katledilir ve hayatları ziyan olur. Kimi bu düzenin parçası olmayı seçer, uzaktan izler sadece olan biteni... Ama bazısı da vardır ki baş kaldırır. Savaşmayı, mücadele etmeyi seçer. Yitip giden bu hayatlar içinyüreğini koyar ortaya... Susmaz, ezberleri bozar, boyun eğmez! Adalet için baş kaldıranların, boyun eğmeyenlerin hikayesidir bu... Herkese, her şeye rağmen inandıklarıuğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi... İki yaralı aşığın kaderi, birlik olup mücadele etmektir. Onlara bu hayatta biçilmiş rol; savaşmaktır.

